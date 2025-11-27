Se sacaba fotos en los acantilados de Mar del Plata, cayó y murió: quién era la joven periodista

Con el paso del tiempo se volcó a la consultoría en comunicación digital. Se sumó a la consultora Onlera, fundada por su primo, donde llegó a desempeñarse como coordinadora. Quienes trabajaban con ella la describen como una mujer creativa, meticulosa y apasionada por su profesión.

“Leti era luz pura, era talento, era compromiso. Estamos destruidos”, escribió un miembro del equipo de Onlera tras conocerse la noticia.

El accidente: perdió el equilibrio en un mirador deteriorado

El hecho ocurrió minutos antes de las 19 del sábado en la zona de Barrancas de Los Lobos, a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, un área de miradores muy visitada por turistas y locales que conecta Mar del Plata con Miramar.

Según las primeras informaciones, Lembi estaba con allegados, entre ellos su primo, y se disponía a sacarse una foto sobre un sector del mirador cuando ocurrió la tragedia.

La caída fue de aproximadamente 25 metros hasta las rocas. Personal médico y bomberos llegaron rápidamente al lugar, pero ya no había nada que pudieran hacer para salvarla. La víctima murió en el acto.

El cuerpo fue retirado por integrantes del área de Riesgos Especiales.

Una tragedia que reaviva reclamos por el abandono costero

Minutos después del accidente, comenzaron a circular datos sobre el mal estado del mirador. Según indicaron las autoridades, la caída se habría producido por un defecto en la estructura de hormigón del sitio, que ya tenía advertencias previas.

Vecinos de la zona y medios locales habían alertado en reiteradas oportunidades sobre el deterioro de la escalera y las barandas. Incluso, meses atrás se viralizó un video donde se veía el abandono de la estructura.

“La tragedia pudo evitarse. Es una zona hermosa, pero está totalmente descuidada”, lamentó un vecino ante la prensa.

La causa quedó en manos de la Subcomisaría Los Acantilados y del fiscal Carlos Russo, de la UFI N.º 7 de Mar del Plata. Por el momento, la investigación avanza bajo la carátula de muerte accidental, aunque podrían incorporarse peritajes sobre la seguridad del lugar.

La muerte de Leticia Lembi generó una ola de mensajes en redes sociales. Su familia es muy conocida en la ciudad: su padre fue el dueño de la tradicional “Casa Evaristo”, un comercio de indumentaria que funcionó durante ocho décadas.

Leticia había sido alumna del Colegio Holandés, y muchos excompañeros expresaron su dolor. “Leti siempre estaba sonriendo, siempre tenía una palabra buena para todos”, escribió una amiga de la infancia.

Horas antes del accidente, la joven había participado del Onlera Summit, un evento organizado por la consultora en Mar del Plata. Allí tuvo un rol central como coordinadora.

“Nadie puede creerlo. Estaba llena de proyectos, llena de vida. La vamos a extrañar para siempre”, expresó un colega del ámbito comunicacional.