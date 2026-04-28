En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Hospitales
Chaco
Tres de Febrero

Atraparon a una médica falsa que atendía pacientes en hospitales de Chaco y estaba prófuga

Lidia Mabel Ojeda se refugió en la casa de su novio policía, en Tres de Febrero, en Buenos Aires. Cómo descubrieron a la docente de plástica que ejercía legalmente la medicina.

Cayó en Buenos Aires la falsa médica que era buscada en Chaco. 

Cayó en Buenos Aires la falsa médica que era buscada en Chaco. 

Una mujer de 43 años fue detenida en el conurbano bonaerense acusada de ejercer ilegalmente la medicina y usurpar títulos profesionales. Tras una investigación, se reveló que atendía pacientes en hospitales públicos de Chaco haciéndose pasar por médica.

Leé también Villa Crespo: volvió a caer un falso médico que atendía en su casa pese a cumplir prisión domiciliaria
Detuvieron a un falso médico que atendía mientras estaba con prisión domiciliaria. (Video: Policía de la Ciudad)

Se trata de Lidia Mabel Ojeda, docente de plástica, quien había sido buscada por la Policía luego de que la Justicia chaqueña ordenara su detención. La mujer había viajado días antes hacia Buenos Aires y permanecía en la casa de su pareja, un efectivo de la Policía Federal, en Villa Lynch, partido de Tres de Febrero.

Según la investigación, Ojeda abordó un micro rumbo a Liniers y desde entonces se mantuvo fuera del radar. Sin embargo, el cruce de datos, cámaras de seguridad y movimientos en billeteras virtuales permitió ubicarla en el conurbano.

Con esa información, la Policía del Chaco se contactó con la Bonaerense, que montó un operativo de vigilancia en la zona. Finalmente, la mujer fue detenida cuando salía de la vivienda, tras varios días de seguimiento.

YK5RG4TUZFGZ7MRK77PHAE7MXU
Lidia Mabel Ojeda fue identificada por la Polic&iacute;a tras un pedido de colaboraci&oacute;n de la Justicia chaque&ntilde;a.&nbsp;

Lidia Mabel Ojeda fue identificada por la Policía tras un pedido de colaboración de la Justicia chaqueña.

Ahora, quedó a disposición del fiscal Gustavo Rafael Valero, mientras se avanza con los trámites para su traslado a Chaco. De acuerdo con la causa, Ojeda se infiltró en el sistema de salud público entre agosto de 2024 y abril de 2026, desempeñándose como médica en el Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi y en otro centro de salud de Presidencia de la Plaza.

Para sostener la maniobra, utilizaba un guardapolvo y una matrícula profesional que pertenecía a un médico real, lo que le permitió integrarse a guardias oficiales, atender pacientes, recetar medicamentos e incluso firmar certificados de defunción (al menos nueve).

Embed

Elementos clave en el allanamiento

Durante el allanamiento en su vivienda en Quitilipi, los investigadores secuestraron insumos médicos, uniformes y documentación sensible que reforzaron la hipótesis de la fiscalía.

Entre los elementos hallados se destacan agujas, bisturíes, jeringas, sondas, equipos de infusión, ropa médica y planillas vinculadas a pacientes. Además, se encontraron restos de papeles quemados con sellos del Ministerio de Salud, lo que sugiere un intento de eliminar pruebas.

la-falsa-medica-habria-atendido-pacientes-y-recetado-medicamentos-con-un-titulo-apocrifo-foto-gentileza-diario-norte-EYDABO5C3JEOFPBA7GBEG4OD3E
La falsa m&eacute;dica habr&iacute;a atendido pacientes y recetado medicamentos con un t&iacute;tulo ap&oacute;crifo. (Foto: gentileza Diario Norte).

La falsa médica habría atendido pacientes y recetado medicamentos con un título apócrifo. (Foto: gentileza Diario Norte).

La defensa

El abogado de Ojeda, Felipe Fontanetto, sostuvo que su clienta no estaba prófuga y que se enteró de la acusación a través de los medios. “Nuestra recomendación fue que se asesore antes de presentarse”, explicó, y aseguró que la mujer tenía intención de ponerse a disposición de la Justicia.

La causa avanza con cargos por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, en un caso que generó fuerte preocupación por el riesgo al que estuvieron expuestos pacientes durante casi dos años.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hospitales Chaco Prófugo
Notas relacionadas
Una joven denunció a un profesor de boxeo de Estudiantes de La Plata por abuso sexual
Robo frustrado en una joyería de Laferrere: tiroteo, cuatro detenidos y un herido
Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona: acusó al equipo médico y aportó un audio clave

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar