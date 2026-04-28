Atraparon a una médica falsa que atendía pacientes en hospitales de Chaco y estaba prófuga

YK5RG4TUZFGZ7MRK77PHAE7MXU Lidia Mabel Ojeda fue identificada por la Policía tras un pedido de colaboración de la Justicia chaqueña.

Ahora, quedó a disposición del fiscal Gustavo Rafael Valero, mientras se avanza con los trámites para su traslado a Chaco. De acuerdo con la causa, Ojeda se infiltró en el sistema de salud público entre agosto de 2024 y abril de 2026, desempeñándose como médica en el Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi y en otro centro de salud de Presidencia de la Plaza.

Para sostener la maniobra, utilizaba un guardapolvo y una matrícula profesional que pertenecía a un médico real, lo que le permitió integrarse a guardias oficiales, atender pacientes, recetar medicamentos e incluso firmar certificados de defunción (al menos nueve).

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Elementos clave en el allanamiento

Durante el allanamiento en su vivienda en Quitilipi, los investigadores secuestraron insumos médicos, uniformes y documentación sensible que reforzaron la hipótesis de la fiscalía.

Entre los elementos hallados se destacan agujas, bisturíes, jeringas, sondas, equipos de infusión, ropa médica y planillas vinculadas a pacientes. Además, se encontraron restos de papeles quemados con sellos del Ministerio de Salud, lo que sugiere un intento de eliminar pruebas.

la-falsa-medica-habria-atendido-pacientes-y-recetado-medicamentos-con-un-titulo-apocrifo-foto-gentileza-diario-norte-EYDABO5C3JEOFPBA7GBEG4OD3E La falsa médica habría atendido pacientes y recetado medicamentos con un título apócrifo. (Foto: gentileza Diario Norte).

La defensa

El abogado de Ojeda, Felipe Fontanetto, sostuvo que su clienta no estaba prófuga y que se enteró de la acusación a través de los medios. “Nuestra recomendación fue que se asesore antes de presentarse”, explicó, y aseguró que la mujer tenía intención de ponerse a disposición de la Justicia.

La causa avanza con cargos por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, en un caso que generó fuerte preocupación por el riesgo al que estuvieron expuestos pacientes durante casi dos años.