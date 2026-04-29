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Hasta $35.000 de ahorro: los supermercados con beneficios para jubilados de ANSES

Los jubilados y pensionados que cobran por ANSES pueden acceder este mes a descuentos especiales en supermercados y reintegros acumulables con bancos. Conocé qué cadenas participan y cómo ahorrar en las compras de cada mes.

Hasta $35.000 de ahorro: los supermercados con beneficios para jubilados de ANSES

Hasta $35.000 de ahorro: los supermercados con beneficios para jubilados de ANSES

Miles de jubilados y pensionados buscan alternativas para estirar el ingreso mensual. En ese escenario, los descuentos en supermercados vinculados a ANSES se transformaron en una herramienta clave para ahorrar en compras esenciales. A través del programa Beneficios ANSES y promociones bancarias complementarias, algunos beneficiarios pueden alcanzar reintegros de hasta $35.000 por mes.

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El sistema funciona con descuentos automáticos al pagar con la tarjeta de débito donde se cobran los haberes. Además, si se combina con promociones de bancos y billeteras virtuales, el ahorro puede crecer de forma considerable.

Quiénes pueden acceder a los descuentos de ANSES

Los beneficios están disponibles para distintos grupos que cobran prestaciones del organismo:

  • Jubilados y pensionados
  • Titulares de AUH y AUE
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Titulares de Asignaciones Familiares
  • Estudiantes que cobran Becas Progresar

En la mayoría de los casos, no hace falta inscripción previa: el descuento se activa al abonar con la tarjeta correspondiente.

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados
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Supermercados con descuentos para jubilados y beneficiarios de ANSES

Carrefour

Es una de las cadenas con beneficios más fuertes. Suele ofrecer 10% de descuento de lunes a viernes para mayores de 60 años, con topes mensuales que varían según el formato de la sucursal. En algunos casos, el ahorro acumulado puede llegar hasta $35.000.

Jumbo, Disco y Vea

Las cadenas del grupo Cencosud también figuran entre las más elegidas. Habitualmente los martes suman promociones especiales para jubilados, con descuentos que pueden alcanzar el 25% en compras presenciales, además del beneficio base de ANSES.

Día

La cadena suele concentrar descuentos especiales los lunes. También se destaca por permitir combinaciones con billeteras virtuales como Cuenta DNI o BNA+, lo que mejora el reintegro final.

ChangoMás

Ofrece promociones frecuentes durante la semana y topes de ahorro mensuales cercanos a $15.000, dependiendo de la promoción vigente y la forma de pago.

Cómo ahorrar hasta $35.000 por mes

El secreto no está solo en el descuento de ANSES, sino en combinarlo con otras promociones bancarias.

Algunas opciones frecuentes:

  • Banco Nación (BNA+ / MODO): descuentos adicionales en cadenas seleccionadas.
  • Cuenta DNI Banco Provincia: promociones semanales en alimentos y supermercados.
  • Banco Supervielle: beneficios especiales algunos días de la semana.

Si se planifican las compras y se aprovechan los días correctos, el ahorro mensual puede ser muy importante.

Consejos para no perder el beneficio

  • Usar la tarjeta correcta
  • El reintegro suele aplicarse únicamente con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación.
  • Consultar topes mensuales
  • Cada promoción tiene límites de devolución. Superado ese monto, ya no se genera más reintegro.
  • Revisar días vigentes
  • Los descuentos pueden cambiar mes a mes, por lo que conviene revisar condiciones antes de comprar.
  • Verificar comercios adheridos
  • ANSES actualiza periódicamente el listado de locales y supermercados participantes.

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