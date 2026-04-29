Hasta $35.000 de ahorro: los supermercados con beneficios para jubilados de ANSES

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados
El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados
Supermercados con descuentos para jubilados y beneficiarios de ANSES
Carrefour
Es una de las cadenas con beneficios más fuertes. Suele ofrecer 10% de descuento de lunes a viernes para mayores de 60 años, con topes mensuales que varían según el formato de la sucursal. En algunos casos, el ahorro acumulado puede llegar hasta $35.000.
Jumbo, Disco y Vea
Las cadenas del grupo Cencosud también figuran entre las más elegidas. Habitualmente los martes suman promociones especiales para jubilados, con descuentos que pueden alcanzar el 25% en compras presenciales, además del beneficio base de ANSES.
Día
La cadena suele concentrar descuentos especiales los lunes. También se destaca por permitir combinaciones con billeteras virtuales como Cuenta DNI o BNA+, lo que mejora el reintegro final.
ChangoMás
Ofrece promociones frecuentes durante la semana y topes de ahorro mensuales cercanos a $15.000, dependiendo de la promoción vigente y la forma de pago.
Cómo ahorrar hasta $35.000 por mes
El secreto no está solo en el descuento de ANSES, sino en combinarlo con otras promociones bancarias.
Algunas opciones frecuentes:
- Banco Nación (BNA+ / MODO): descuentos adicionales en cadenas seleccionadas.
- Cuenta DNI Banco Provincia: promociones semanales en alimentos y supermercados.
- Banco Supervielle: beneficios especiales algunos días de la semana.
Si se planifican las compras y se aprovechan los días correctos, el ahorro mensual puede ser muy importante.
Consejos para no perder el beneficio
- Usar la tarjeta correcta
- El reintegro suele aplicarse únicamente con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación.
- Consultar topes mensuales
- Cada promoción tiene límites de devolución. Superado ese monto, ya no se genera más reintegro.
- Revisar días vigentes
- Los descuentos pueden cambiar mes a mes, por lo que conviene revisar condiciones antes de comprar.
- Verificar comercios adheridos
- ANSES actualiza periódicamente el listado de locales y supermercados participantes.