Hasta $35.000 de ahorro: los supermercados con beneficios para jubilados de ANSES

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados

Supermercados con descuentos para jubilados y beneficiarios de ANSES

Carrefour

Es una de las cadenas con beneficios más fuertes. Suele ofrecer 10% de descuento de lunes a viernes para mayores de 60 años, con topes mensuales que varían según el formato de la sucursal. En algunos casos, el ahorro acumulado puede llegar hasta $35.000.

Jumbo, Disco y Vea

Las cadenas del grupo Cencosud también figuran entre las más elegidas. Habitualmente los martes suman promociones especiales para jubilados, con descuentos que pueden alcanzar el 25% en compras presenciales, además del beneficio base de ANSES.

Día

La cadena suele concentrar descuentos especiales los lunes. También se destaca por permitir combinaciones con billeteras virtuales como Cuenta DNI o BNA+, lo que mejora el reintegro final.

ChangoMás

Ofrece promociones frecuentes durante la semana y topes de ahorro mensuales cercanos a $15.000, dependiendo de la promoción vigente y la forma de pago.

Cómo ahorrar hasta $35.000 por mes

El secreto no está solo en el descuento de ANSES, sino en combinarlo con otras promociones bancarias.

Algunas opciones frecuentes:

Banco Nación (BNA+ / MODO): descuentos adicionales en cadenas seleccionadas.

descuentos adicionales en cadenas seleccionadas. Cuenta DNI Banco Provincia: promociones semanales en alimentos y supermercados.

promociones semanales en alimentos y supermercados. Banco Supervielle: beneficios especiales algunos días de la semana.

Si se planifican las compras y se aprovechan los días correctos, el ahorro mensual puede ser muy importante.

Consejos para no perder el beneficio