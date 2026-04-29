"Está a la vista": el fuerte descargo de Claudio Úbeda tras el polémico arbitraje en la derrota de Boca en Brasil

A pesar de su evidente disconformidad, el técnico intentó mantener el equilibrio para no restarle méritos al rival ni excusar la derrota únicamente en factores externos. “No quiero profundizar para que piensen que perdimos exclusivamente por él, aunque evidentemente nos condicionó”, admitió, rescatando además la actitud y predisposición de los jugadores para enfrentar la adversidad en territorio brasileño.

¿Fue justa la expulsión de Adam Bareiro ante Cruzeiro?

La jugada que terminó de quebrar el partido fue la expulsión de Adam Bareiro en el cierre del primer tiempo. Para el cuerpo técnico de Boca, la decisión de Ostojich fue un error grave que modificó por completo el plan estratégico. “Para nosotros no había sanción. Vimos en la repetición que Bareiro no tenía la intención de dar un golpe ni mucho menos”, aseguró Úbeda ante los medios.

El entrenador explicó que jugar con un hombre menos durante toda la segunda mitad dificultó la intención de juego que el equipo tenía planificada originalmente. No obstante, también hubo un espacio para la autocrítica constructiva hacia el delantero paraguayo, entendiendo que en este tipo de torneos no se pueden dejar detalles al azar.

Cómo analizó Úbeda la actitud de Bareiro en la jugada del conflicto

Si bien defendió la inocencia de su jugador en cuanto a la intencionalidad, el DT reconoció que el estilo de juego del atacante lo expone a este tipo de roces. “Bareiro usa mucho su físico para disputar la pelota y en esa intención de juego, la fricción y la posibilidad de pasarse un poco más de rosca aparecen”, analizó.

Úbeda fue claro al señalar que este episodio debe servir como una lección para el futuro inmediato del plantel en la competencia: “El jugador tiene que aprender a manejar esas situaciones, más en un partido como este. Todo es aprendizaje para nosotros, tenemos que estar encima de los detalles en Libertadores”. Con la mira puesta en lo que viene, el entrenador concluyó que, a pesar del trago amargo por el resultado y el arbitraje, esta derrota debe servir para unir y potenciar más al grupo de cara a las próximas batallas coperas.