Video: mató a Paula Lastiris en un cotillón por una deuda y lo detuvieron a pocas cuadras

Operativo cerrojo y detención a pocas cuadras

Tras el ataque, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona, con la participación del Escuadrón Motorizado, la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y el Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).

Gracias a los datos aportados por testigos, el sospechoso fue localizado y detenido en calle 35 entre 5 y 6, a pocas cuadras del lugar del crimen.

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Al momento de la aprehensión, los agentes le secuestraron un revólver, que sería el arma utilizada en el ataque. El detenido fue identificado como L.O.A., de 49 años, y quedó alojado en una dependencia policial. Según las primeras versiones, el hombre tenía problemas de salud mental.

El trasfondo: una deuda por el local de cotillón

Paula Lastiris

Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse detalles que podrían explicar el móvil del crimen. Según declaró el esposo de la víctima, el acusado sería el propietario del local y existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler del comercio.

Esa disputa habría sido el detonante de la discusión que terminó de la peor manera.

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La investigación y la causa judicial

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la fiscalía de turno, que ahora trabaja para determinar con precisión cómo se desencadenó el ataque y confirmar el móvil del crimen.

Mientras tanto, la ciudad de La Plata permanece conmocionada por un hecho de violencia extrema que ocurrió en pleno horario laboral y en un lugar cotidiano.