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Video: mató a Paula Lastiris en un cotillón por una deuda y lo detuvieron a pocas cuadras

La víctima tenía 47 años y fue atacada mientras trabajaba en un comercio del barrio Norte. El sospechoso fue capturado tras un operativo cerrojo y la Justicia investiga el trasfondo del conflicto.

Mató a Paula Lastiris en un cotillón por una deuda y lo detuvieron a pocas cuadras. (Foto: A24.com)

Mató a Paula Lastiris en un cotillón por una deuda y lo detuvieron a pocas cuadras. (Foto: A24.com)

Un brutal episodio de violencia sacudió a La Plata este miércoles por la tarde, cuando una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo dentro de un local de cotillón en el barrio Norte. La víctima, identificada como Paula Lastiris, fue trasladada de urgencia al hospital, pero murió horas después a raíz de la gravedad de la herida.

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El ataque ocurrió en un comercio ubicado en calle 37 entre 9 y 10, en una zona transitada de la ciudad. Según reconstruyeron fuentes policiales, un hombre ingresó al negocio y, tras una discusión, efectuó un disparo contra la mujer que atendía el lugar. El estruendo alertó a quienes se encontraban en la zona y llamaron al 911.

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Cuando los efectivos llegaron, la víctima ya había sido asistida y trasladada en estado crítico al Hospital San Martín, donde finalmente falleció.

Operativo cerrojo y detención a pocas cuadras

Tras el ataque, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona, con la participación del Escuadrón Motorizado, la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y el Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).

Gracias a los datos aportados por testigos, el sospechoso fue localizado y detenido en calle 35 entre 5 y 6, a pocas cuadras del lugar del crimen.

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Al momento de la aprehensión, los agentes le secuestraron un revólver, que sería el arma utilizada en el ataque. El detenido fue identificado como L.O.A., de 49 años, y quedó alojado en una dependencia policial. Según las primeras versiones, el hombre tenía problemas de salud mental.

El trasfondo: una deuda por el local de cotillón

Paula Lastiris

Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse detalles que podrían explicar el móvil del crimen. Según declaró el esposo de la víctima, el acusado sería el propietario del local y existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler del comercio.

Esa disputa habría sido el detonante de la discusión que terminó de la peor manera.

Local cotillón La Plata asesinato

La investigación y la causa judicial

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la fiscalía de turno, que ahora trabaja para determinar con precisión cómo se desencadenó el ataque y confirmar el móvil del crimen.

Mientras tanto, la ciudad de La Plata permanece conmocionada por un hecho de violencia extrema que ocurrió en pleno horario laboral y en un lugar cotidiano.

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