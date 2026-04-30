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Horror en un jardín: detuvieron a una maestra y a la directora por un hecho atroz contra un bebé

La docente está acusada de lesiones reiteradas con alevosía, mientras que la directora fue detenida por presunto encubrimiento. Investigan si hubo otros casos en la institución.

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La maestra a cargo de la sala fue imputada como presunta autora de lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas, mientras que la directora del establecimiento quedó detenida acusada de encubrimiento.

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La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, encabezada por el fiscal Iván Rodríguez, quien ordenó distintas medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.

Según informó el Ministerio Público Fiscal cordobés, la investigación continúa en pleno desarrollo y no se descarta que otros padres sean convocados a declarar por posibles situaciones similares.

El dramático relato de la madre

Fernanda, madre del bebé, contó que el episodio ocurrió el 19 de febrero, cuando recibió un llamado desde el jardín. "La directora me dijo que mi hijo se había golpeado y que era solo un golpecito en la cara", relató en diálogo con El Doce.

Sin embargo, al llegar al establecimiento, la situación era muy distinta. "Cuando llegué me encontré con el peor escenario: estaba todo golpeado", aseguró.

Sospechas previas y denuncia

La mujer explicó que no era la primera vez que advertía lesiones en su hijo. "Había venido una vez con el ojo medio morado, después con un corte en la oreja. Esta última vez fue demasiado obvio", sostuvo.

Tras llevar al bebé a una clínica para realizarle estudios, decidió radicar la denuncia por recomendación médica.

Un mes después, la Justicia le confirmó la detención de la docente.

Ahora la Fiscalía analiza si existieron otros episodios de maltrato dentro del establecimiento. "Van a citar a otros padres para ver qué pasó. Están investigando todo", concluyó la madre del menor.

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