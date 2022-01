Sigue el escándalo: La mamá de Nahir Galarza apoya la versión de su hija

La mamá de Nahir, Yamina Kroh, declaró en la Unidad Fiscal de Violencia de Género en Paraná, donde aseguró que la versión de su hija es verdadera y manifestó su apoyo a la lucha que ahora tiene con la justicia.

“Creo en lo que dice que mi hija Nahir, que quien mató a Pastorizzo fue su padre”, sostuvo Kroh durante una audiencia que demoró alrededor de dos horas y media.

Yamina Kroh estuvo acompañada de la abogada de su hija Raquel Hermida Leyenda. Según fuentes judiciales, la revelación de Nahir hizo que sus padres se separaran.

La madre de Nahir aseguró que sufrió violencia de género por parte de Marcelo Galarza, pero después de la muerte de Pastorizzo las cosas fueron diferentes. "Cuando pasó lo de Nahir las cosas cambiaron. Logré imponerme. Le creo a mi hija, aunque todo esto es muy duro para mí”, declaró.

La Fiscalía desestimó la denuncia porque el hecho ya había sido juzgado en distintas instancias.

"Se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería Sr. Marcelo Galarza -padre de Nahir- el autor del homicidio de Fernando Pastorizzo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público, y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", indica el dictamen del fiscal.

“Que se desestimara la denuncia era una de las posibilidades. Ellos no dicen que no existió el hecho, sino que no pueden investigarlo. Agradezco que hayan sido tan previsibles, no esperaba otra cosa de una Justicia machista como la de Entre Ríos.”, dijo Raquel Hermida, y agregró sobre Nahir: “ella quiere que todo se resuelva cuanto antes, pero entendió los tiempos y procesos judiciales”, dijo Hermida Leyenda.