Su mamá sacaba el auto del garaje de su casa, se le cayó el portón de hierro encima y hay suma conmoción

La desesperación se apoderó rápidamente del lugar. Los familiares, junto con efectivos policiales que acudieron a la emergencia, organizaron un traslado urgente en patrullero hacia la Clínica Vélez Sársfield, donde los médicos recibieron a la paciente con signos vitales, aunque con un cuadro extremadamente delicado.

Los profesionales constataron un severo traumatismo craneal, acompañado por una hemorragia interna masiva y daños abdominales de gran magnitud. La gravedad de las lesiones obligó a una intervención quirúrgica inmediata, en un intento desesperado por salvarle la vida.

Pese a los esfuerzos médicos y a la rapidez del operativo, la menor falleció durante la cirugía. La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, vecinos y toda la comunidad barrial, donde el episodio causó consternación.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se analizan las condiciones estructurales del portón para determinar qué provocó el desprendimiento. Las pericias intentarán establecer si existió una falla mecánica, deterioro en los soportes o algún otro factor que derivó en el colapso.

El drama volvió a poner sobre la mesa la importancia de revisar instalaciones domésticas potencialmente peligrosas, muchas veces naturalizadas dentro de las rutinas familiares.

Vecinos de la zona expresaron su angustia por lo ocurrido, describiendo a la familia como muy querida dentro del barrio. El silencio, el dolor y la incredulidad dominaron las horas posteriores al accidente.

“Fue desesperante, nadie podía creer lo que había pasado”, relató una residente cercana, todavía impactada por la tragedia.

La muerte de la pequeña se convirtió en una de esas noticias que golpean con especial dureza por tratarse de un accidente dentro del propio hogar, un espacio asociado habitualmente con seguridad y protección.

Sin embargo, este no fue el único hecho doloroso que recientemente involucró a menores en la provincia de Córdoba.

Días antes, otra tragedia estremeció a la comunidad de Cosquín, donde una niña de apenas cuatro años perdió la vida tras ser atacada por un perro mestizo en un terreno baldío cercano a su vivienda.

Ese episodio también dejó una profunda marca en la sociedad cordobesa, que en menos de una semana quedó impactada por dos muertes infantiles de características distintas pero igualmente devastadoras.

En el caso de Cosquín, la pequeña habría estado jugando o circulando cerca del terreno cuando se aproximó al animal, que se encontraba alimentándose. Según estimaciones preliminares, el perro reaccionó violentamente y la atacó de forma feroz, provocándole una herida letal en el cuello.

Vecinos intentaron intervenir en medio de escenas de desesperación absoluta. Algunos testigos narraron que el animal mostró una agresividad extrema, dificultando el rescate inmediato de la menor.

“Fue una situación espantosa, hicimos lo imposible por ayudarla”, expresó uno de los habitantes del sector, quien participó del intento de auxilio.

Pese a la rápida reacción comunitaria, la niña perdió demasiada sangre y falleció antes de poder recibir asistencia médica efectiva.

Ambos casos, aunque distintos en sus causas, dejaron al descubierto la vulnerabilidad de los menores frente a riesgos domésticos o urbanos que muchas veces pueden pasar inadvertidos.

Especialistas en seguridad remarcan que estructuras pesadas como portones automáticos o manuales requieren controles periódicos para evitar fallas catastróficas. Del mismo modo, insisten en la supervisión constante de menores en espacios donde puedan existir animales potencialmente peligrosos o condiciones inseguras.

La sucesión de tragedias generó una fuerte sensibilidad en Córdoba, donde numerosas familias manifestaron su preocupación por situaciones cotidianas que, en circunstancias excepcionales, pueden derivar en desenlaces fatales.

En redes sociales, los mensajes de dolor, solidaridad y reflexión se multiplicaron, acompañando a las familias afectadas y reclamando mayores medidas de prevención.

El fallecimiento de una niña en su propio hogar representa uno de los golpes emocionales más duros para cualquier comunidad, no solo por la pérdida irreparable, sino porque obliga a revisar los riesgos ocultos en escenarios considerados seguros.

Mientras avanza la investigación sobre el accidente del barrio Altos de Vélez Sársfield, la familia enfrenta un duelo devastador marcado por la tragedia repentina.

La Justicia y los peritos tendrán ahora la tarea de esclarecer las causas precisas del desprendimiento del portón y determinar si pudo haberse evitado.

En paralelo, el caso deja una advertencia silenciosa pero poderosa para miles de hogares: la prevención, el mantenimiento y la supervisión constante pueden ser determinantes para evitar tragedias impensadas.

Córdoba, golpeada por estos episodios sucesivos, permanece en estado de conmoción, recordando con dolor a dos pequeñas víctimas cuyas vidas fueron truncadas en circunstancias profundamente trágicas. La provincia enfrenta así días de reflexión colectiva, donde la seguridad infantil vuelve a ocupar un lugar central en el debate social.