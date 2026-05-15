El estremecedor caso del hombre denunciado por adoptar gatos y realizar algo monstruoso

“Tenía todo un modus operandi. Coordinaba distintos horarios para que las rescatistas no se cruzaran entre sí y sospecharan”, sostuvo el letrado en declaraciones a TN.

De acuerdo con la investigación, los animales morían pocas horas después de haber sido entregados.

Chats denuncia maltrato animal Los chats que compartía con las organizaciones rescatistas.

El caso de “Charly”, el gato que destapó la denuncia

Uno de los episodios más impactantes incluidos en la causa ocurrió el 16 de enero y tuvo como víctima a “Charly”, un gato de nueve meses. Según la denuncia, el acusado había conocido a una mujer en una iglesia del barrio y luego comenzó a trabajar ocasionalmente como niñero de su hijo.

Ese día, mientras la madre no estaba en la vivienda, el joven habría atacado brutalmente al animal. “Lo torturó, lo golpeó, lo metió en una bolsa y murió por asfixia”, denunció el abogado Barrocco.

La querella aseguró que el hijo de la mujer intentó intervenir para defender al gato y que el acusado reaccionó amenazándolo físicamente.

A partir de ese episodio comenzaron a aparecer nuevos testimonios y denuncias similares vinculadas a otros gatos llamados Rubio, Salvadora y Betún.

La acusación más estremecedora

Además de las denuncias por maltrato animal, vecinas y rescatistas de Recoleta afirmaron que el acusado habría cocinado la carne de algunos gatos para entregarla a personas en situación de calle.

Por el momento, ese punto todavía forma parte de testimonios y publicaciones realizadas en redes sociales y deberá ser corroborado por la investigación judicial.

Sin embargo, el caso generó una fuerte conmoción en grupos proteccionistas, que comenzaron una campaña pública para visibilizar las denuncias y reclamar penas más severas por maltrato animal.

“Estaba desesperado por recibir gatitos”

En distintas publicaciones viralizadas en Facebook e Instagram, rescatistas relataron cómo el acusado insistía en recibir cachorros, madres con crías e incluso gatitos recién nacidos. “Buscaba víctimas entre rescatistas que pedían tránsito. Estaba desesperado por adoptar o transitar gatitos”, escribió una de las denunciantes.

Según relataron, el hombre armaba cuidadosamente cada entrega para evitar que las distintas personas que le confiaban animales pudieran cruzarse entre sí.

Las publicaciones también apuntan a que el acusado continuó realizando su vida cotidiana con normalidad mientras crecían las sospechas sobre la desaparición y muerte de los gatos.

La investigación y el pedido de detención

El abogado querellante confirmó que ya solicitó múltiples medidas de prueba y que buscarán pedir la detención del acusado.

Hasta el momento, la Justicia investiga al menos 16 casos documentados de gatos muertos después de haber sido entregados al joven.

La causa también reavivó el debate sobre las penas previstas en Argentina para casos de maltrato animal, regulados principalmente por la Ley 14.346, que establece sanciones consideradas leves por organizaciones proteccionistas.

Convocan a una marcha en el Obelisco

Frente a la repercusión del caso, grupos animalistas organizaron una movilización para exigir justicia y reclamar penas más duras. La convocatoria fue realizada para este sábado 16 de mayo a las 18 en el Obelisco porteño.

“Vamos a pedir justicia por todos los casos de maltrato animal en Argentina”, señalaron las organizaciones en redes sociales.