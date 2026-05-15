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Se quedó sin trabajo, desapareció y ahora su familia lo busca desesperadamente

La desaparición de un joven de 29 años mantiene en vilo a su familia desde hace una semana.

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Javier Molina se encuentra desaparecido desde el viernes pasado.

Javier Molina se encuentra desaparecido desde el viernes pasado.

Un joven de 29 años es intensamente buscado desde hace una semana, luego de haber desaparecido tras salir de su casa en la zona de La Tablada, partido de La Matanza. Desde entonces, su familia no volvió a tener contacto con él y denuncia "demoras" e "irregularidades" en la investigación judicial.

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Según reconstruyeron sus allegados, Javier Ignacio Molina fue visto por última vez el viernes 8 de mayo cerca de las 18 en la parada del colectivo 126 ubicada en la rotonda de La Tablada. Los movimientos registrados con su tarjeta SUBE indican que luego tomó el colectivo 28 y, posteriormente, el 405 en Puente de la Noria, con dirección hacia Villa Fiorito y Lanús.

La última persona de la familia que estuvo con él fue su hermana Pilar, quien recordó cómo fueron los minutos previos a que saliera de la vivienda. “De un momento a otro me dijo que se tiene que ir. Yo sabía que no tenía nada que hacer porque él había perdido su trabajo”, relató la mujer en diálogo con América TV. Poco después, la novia del joven también recibió un mensaje en el que él le decía que “se iba a ir”.

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De acuerdo con el entorno familiar, Javier atravesaba una situación complicada desde que había dejado un emprendimiento de carpintería que llevaba adelante junto a un amigo. Sin embargo, aclararon que no tenía deudas ni problemas personales que hicieran pensar en una desaparición voluntaria.

La búsqueda de Molina actualmente se concentra principalmente en la zona sur del conurbano bonaerense debido a que Javier es fanático de Racing Club y mantenía vínculos con grupos de hinchas de Lanús y Fiorito, donde solía reunirse para ver partidos. A raíz de eso, familiares y amigos recorrieron hospitales, centros de monitoreo y distintos barrios intentando obtener alguna pista sobre su paradero.

En medio de la angustia, los allegados cuestionaron el accionar de la Fiscalía Descentralizada de Laferrere y denunciaron falta de avances concretos en la causa. Jorge, el padre del joven, aseguró que “no hay novedad” y que hasta el momento “no tenemos respuesta alguna de la fiscalía”.

Una pista sobre el paradero de Javier que inquieta a la familia

javier

Entre las principales críticas, la familia señaló que todavía no pudieron acceder a imágenes de cámaras de seguridad de los colectivos por supuestos problemas técnicos y demoras con las empresas de transporte. Además, afirmaron que algunos efectivos policiales desconocían el caso cuando ellos mismos salieron a recorrer distintas zonas.

También indicaron que aportaron el testimonio de una persona que aseguró haber visto a Javier el domingo a las 2 de la madrugada, aunque sostienen que esa información aún no fue analizada oficialmente.

Estamos agotando las instancias de paciencia; estamos bastante sobrepasados emocionalmente”, concluyó Pilar mientras continúa la búsqueda del joven, que mantiene en vilo a sus familiares y amigos desde hace siete días.

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