Amenazan de muerte a los dos fiscales que investigan a "El Viejo" Cantero

"Fue una amenaza en particular y en general", se limitó a decir Baclini a la prensa en la ciudad de Santa Fe, por lo que "inmediatamente la seguridad de los fiscales y de sus familias fue reforzada".

Tanto Haurigot como Carbone participaban de la audiencia imputativa que, bajo extremas medidas de seguridad, se realiza desde en el Centro de Justicia Penal de Rosario con "El Viejo" Cantero y otros 21 acusados presentes.

Comenzó la imputación al "Viejo" Cantero: "Es administrador del ejercicio de la violencia y otros delitos"

El trámite procesal comenzó este miércoles alrededor de las 10 y está presidido por la jueza de Primera Instancia, Valeria Pedrana. La parte acusatoria es impulsada por los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot.

Para los fiscales, "esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas. Para llevar a cabo ese objetivo, cometieron diversos delitos", reza la acusación.

Además de Cantero, también figuran entre los imputados Bibiana Rosa Montero (actual pareja del "Viejo"), Patricia Celestina Contreras (ex pareja del "Viejo" y madre del "Pájaro"), Cintia Berón (quien estaba con su bebé en brazos), Nelson Aguirre, Brenda Barboza (quien no está presente en la sala por un problema de salud y no se la imputará hoy), Viviana Camejo, Jorge Manuel Baraboza, Ailen Gisela Centurión, Jonatan Sánchez, Marcela Aguirre, estaban Stoppani, Ester Teresa Fuente, Romina Alejandra Berón, Rodrigo Gustavo Berón, Jesica Berón, Oscar Rubén Malagueño, Nazaremo Gauna, Marcos Vera, Yair Agustín Vera, Sebastián Fernando Gómez, Leonardo Enrique Pucheta y Angel Gabriel Villarruel.

Efectivos de Gendarmería custodian el edificio del Centro de Justicia Penal donde se realizar la audiencia de imputación a Cantero y compañía.

A todas esas personas -salvo los casos de Patricia Celestina Contreras y Cintia Verón- se les atribuye, junto a otras no identificadas a la fecha, haber formado parte de "una asociación ilícita que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la propiedad, contra la libertad, contra la administración pública, contra la seguridad pública y contra la salud pública en Rosario" . A Contreras se le adjudica pagar las balaceras y a Verón el hallazgo de las cajas alimentarias, que implicaría administración fraudulenta.

Los fiscales indicaron que “la banda se compone por un grupo de personas que se encuentran organizadas de la siguiente manera: los Jefes de esta organización son Máximo Ariel Cantero y Rosa Bibiana Montero, quiénes conforman el escalafón más alto de esta estructura delictiva”. De acuerdo, a la acusación de Fiscalía, Nelson Aguirre “es el jefe de una célula o subestructura conformada por un grupo de personas que tienen actividades ilícitas diferentes entre sí, que tiene mucha influencia y opera principalmente en barrio Triángulo y en general en la zona sur oeste de la ciudad de Rosario”.

Para Carbone y Haurigot, el “Viejo” Cantero y Rosa “Bibi” Montero, “son los jefes de la organización, administradores del ejercicio de violencia y actividades ilícitas en la zona territorial descrita con anterioridad. Dicha administración se ve reflejada en la autorización o reprimenda, en su caso, por el uso de armas de fuego, balaceras o intentos de homicidio entre distintas facciones que coexisten en su ámbito de influencia. Asimismo, se sirven de instituciones que poseen una fachada legal con el objeto de incrementar su influencia y liderazgo en la zona al gestionar las cajas de alimentos pertenecientes al plan CUIDAR que estaban originalmente dispuestas para ser repartida entre la población más vulnerable de la ciudad.

Ayer la imputación a Viejo Cantero se pospuso por falla técnica

Tras la audiencia fallida de ayer por una cuestión técnica, trasladaron al Viejo Cantero al Centro de Justicia Penal

La audiencia estaba pautada a las 14 pero el dato insólito es que se demoró el arranque y posteriormente se dispuso un cuarto intermedio porque en el servicio penitenciario, donde esperaban los imputados para escuchar su acusación vía zoom (videollamada), no andaba la aplicación.

Solo alcanzaron a presentarse la jueza (Valeria Pedrana), los abogados defensores, los fiscales y una de las dos salas en las que están divididos los acusados en su lugar de detención. Se pasó para este miércoles a las 9.30.