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El dramático accidente que terminó con la muerte de un nene de 10 años por intentar cruzar una avenida

La víctima iba junto a otros tres chicos cuando fue embestido por un auto en Córdoba capital. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

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El nene murió cuando intentaba atravesar la avenida. (Foto: gentileza La Voz)

Un nene de 10 años murió este martes tras ser atropellado por un auto en la avenida Circunvalación de Córdoba capital. La víctima intentaba cruzar la calzada junto a otros tres chicos cuando fue embestida por un vehículo y falleció en el lugar.

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El trágico episodio ocurrió durante la tarde a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos, en el kilómetro 3 del anillo externo. Los menores intentaban atravesar la avenida en dirección al barrio Mosconi cuando se produjo el impacto.

Según confirmaron fuentes policiales, el chico fue atropellado por un Volkswagen Vento azul. Los otros tres menores que se encontraban con él lograron resultar ilesos.

Tras el accidente, el conductor del Volkswagen Vento, un joven de 25 años, fue trasladado a la división de Accidentología Vial para realizar las actuaciones correspondientes. Allí fue sometido a un análisis de sangre para determinar la presencia de alcohol, cuyo resultado fue negativo, según confirmó el comisario Cristian López Algañaras, de Tránsito Capital, a cba24n.

La familia del nene se reunió cerca de la zona del trágico episodio mientras las autoridades realizaban las pericias correspondientes. (Foto: gentileza La Voz)

La familia del nene se reunió cerca de la zona del trágico episodio mientras las autoridades realizaban las pericias correspondientes. (Foto: gentileza La Voz)

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía Científica de Córdoba, que realizaron las pericias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Mientras se desarrollaban las tareas, familiares del nene se acercaron y permanecieron cerca del lugar de la tragedia, según informó La Voz del Interior. Además, se vivieron escenas de dolor y tensión ante la presencia de los allegados del menor fallecido en el acto.

Cortaron la avenida Circunvalación tras el accidente

Como consecuencia del operativo desplegado luego del atropello, el anillo externo de la avenida Circunvalación permaneció cortado en dirección hacia la avenida Rancagua.

La interrupción del tránsito provocó demoras mientras los investigadores realizaban las pericias necesarias para reconstruir cómo ocurrió el accidente en el que murió el nene de 10 años.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son investigadas por las autoridades intervinientes. El conductor fue trasladado a Accidentología Vial y el resultado del test de alcoholemia fue negativo.

El choque m&uacute;ltiple a 200 metros del lugar donde muri&oacute; el ni&ntilde;o. (Foto: gentileza El Doce).

El choque múltiple a 200 metros del lugar donde murió el niño. (Foto: gentileza El Doce).

Otro choque y circulación restringida

A unos 200 metros del lugar del atropello, pero sobre el carril contrario, se registró otro accidente que involucró a cinco vehículos. No hubo heridos de gravedad en este segundo siniestro, según confirmaron a La Voz fuentes policiales.

Los dos episodios obligaron a desplegar un importante operativo policial en la zona y se dispusieron restricciones para la circulación vehicular. Como consecuencia, se generó un fuerte congestionamiento y largas demoras en Circunvalación durante la tarde.

En pocas palabras

  • Tragedia en Córdoba: Un niño de 10 años murió atropellado en la av. Circunvalación.
  • Circunstancias: El menor cruzaba la calzada con tres amigos cuando fue embestido por un auto.
  • Conductor y pericias: El conductor dio negativo en alcoholemia; se realizan investigaciones para determinar las causas del accidente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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