El dramático accidente que terminó con la muerte de un nene de 10 años por intentar cruzar una avenida

La familia del nene se reunió cerca de la zona del trágico episodio mientras las autoridades realizaban las pericias correspondientes. (Foto: gentileza La Voz)

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía Científica de Córdoba, que realizaron las pericias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Mientras se desarrollaban las tareas, familiares del nene se acercaron y permanecieron cerca del lugar de la tragedia, según informó La Voz del Interior. Además, se vivieron escenas de dolor y tensión ante la presencia de los allegados del menor fallecido en el acto.

Cortaron la avenida Circunvalación tras el accidente

Como consecuencia del operativo desplegado luego del atropello, el anillo externo de la avenida Circunvalación permaneció cortado en dirección hacia la avenida Rancagua.

La interrupción del tránsito provocó demoras mientras los investigadores realizaban las pericias necesarias para reconstruir cómo ocurrió el accidente en el que murió el nene de 10 años.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son investigadas por las autoridades intervinientes. El conductor fue trasladado a Accidentología Vial y el resultado del test de alcoholemia fue negativo.

El choque múltiple a 200 metros del lugar donde murió el niño. (Foto: gentileza El Doce).

Otro choque y circulación restringida

A unos 200 metros del lugar del atropello, pero sobre el carril contrario, se registró otro accidente que involucró a cinco vehículos. No hubo heridos de gravedad en este segundo siniestro, según confirmaron a La Voz fuentes policiales.

Los dos episodios obligaron a desplegar un importante operativo policial en la zona y se dispusieron restricciones para la circulación vehicular. Como consecuencia, se generó un fuerte congestionamiento y largas demoras en Circunvalación durante la tarde.