“Laudelina habló de una reunión en la que se habló de no ir por el lado del accidente. Estuvieron Macarena (Peña, la hija), José (papá de Loan), Camila Núñez (prima del chico) y la abuela Catalina”, aseguró.

María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. (Foto: archivo)

Según su declaración, la tía de Loan habría comunicado lo sucedido a Catalina y posteriormente al padre del nene durante la misma jornada de la desaparición. “Catalina estaba muy enojada con Laudelina cuando contó lo del accidente porque rompió ese pacto de silencio. Le dijo que por hablar de eso iba a terminar presa”, agregó.

La versión del abogado fue desmentida por José Peña, quien aseguró que la familia desconocía lo que había sucedido y que se encontraba buscando al pequeño.

Qué dijo Codazzi sobre el supuesto atropello de Loan

Durante su declaración, el letrado aseguró que Laudelina le había relatado que Loan se separó del grupo que había ido a buscar naranjas y emprendió el regreso hacia la casa de su abuela Catalina. Siempre según la versión del abogado, la mujer no habría presenciado el impacto, pero aseguró haber escuchado un ruido y observado cómo el pequeño era colocado en la camioneta.

Fernández Codazzi también afirmó que Caillava y Pérez habrían consumido alcohol durante el almuerzo familiar y especuló con que no habrían visto al nene.

Además, sostuvo que Caillava le habría dicho a Laudelina que trasladarían a Loan a un hospital y que posteriormente darían aviso a la Policía. El tribunal advirtió en reiteradas oportunidades al abogado por introducir apreciaciones personales y conjeturas durante su testimonio.

Laudelina no pudo contenerse y gritó que era “mentira”. (Foto: archivo)

Laudelina rompió en llanto y negó las acusaciones de su exabogado

Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia ocurrió cuando Fernández Codazzi recreó el relato que, según afirmó, había escuchado de su entonces defendida. Laudelina no pudo contenerse y gritó que era “mentira”, lo que motivó una intervención del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni.

La mujer fue contenida por su abogada, Mónica Chirivín, y continuó escuchando la declaración entre lágrimas, mientras negaba con la cabeza algunas de las afirmaciones.

Al finalizar la audiencia, su defensa solicitó una ampliación de indagatoria para responder a los dichos de Fernández Codazzi. Sin embargo, por falta de tiempo, el tribunal decidió postergar esa instancia hasta la próxima semana.

José Peña y María Noguera, los padres del nene desaparecido. (Foto: archivo)

El botín de Loan: la nueva declaración sobre una de las pruebas del caso

Otro de los puntos centrales del testimonio estuvo relacionado con el botín de Loan que apareció enterrado en una zona de barro, a casi dos kilómetros del naranjal. Fernández Codazzi sostuvo que, según le había contado Laudelina, el calzado habría sido entregado por Caillava para colocarlo en un lugar determinado y desviar la búsqueda.

El abogado también apuntó contra el comisario Walter Maciel, imputado en la causa, al asegurar que su entonces clienta tenía miedo de contarle lo ocurrido. Por otra parte, negó haberle entregado los 50.000 pesos que fueron secuestrados a Laudelina días después de que introdujera la hipótesis del accidente ante un fiscal provincial.

También afirmó que había mantenido conversaciones con autoridades judiciales para evaluar un posible juicio abreviado o una declaración como arrepentida, antes de ser apartado de la defensa.

El dolor de los padres de Loan y el pedido de María Noguera

José Peña y María Noguera, los padres del nene desaparecido, estuvieron presentes durante la audiencia y volvieron a exigir respuestas sobre el paradero de su hijo. “Todos los que están sentados acá saben dónde está Loan. Basta de circo y de mentiras”, expresó la madre.

María también cuestionó las declaraciones de Laudelina y manifestó que había perdido la confianza en ella. “A Laudelina ya no le creo, porque cuando se sentó acá pidió disculpas, dijo una mentira. Yo miro a Laudelina, yo no voy a agachar la cabeza porque los que tienen que tener vergüenza son ellos”, afirmó.

Por su parte, José Peña rechazó categóricamente la existencia del supuesto acuerdo familiar mencionado por Fernández Codazzi. “Eso no existió. Nosotros estábamos en el campo buscando a Loan, no sabíamos nada”, aseguró.

La declaración del exabogado abrió un nuevo capítulo en el juicio por la desaparición del pequeño, aunque la hipótesis del accidente continúa sin ser acreditada y el paradero de Loan sigue siendo un interrogante.