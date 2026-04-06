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Qué se sabe de la muerte del enfermero hallado en Palermo: los primeros resultados de la autopsia

Eduardo Bentancourt tenía 44 años y fue hallado sin vida en su departamento. Entre sus pertenencias había cápsulas de propofol y fentanilo.

Qué se sabe de la muerte del enfermero hallado en Palermo: los primeros resultados de la autopsia

La investigación por la muerte de Eduardo Alejandro Bentancourt, el enfermero de 44 años que fue encontrado sin vida en un departamento del barrio porteño de Palermo, sumó este lunes sus primeros avances oficiales. La causa está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.

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El tirador de 15 años mató a un compañero de 13 tras ingresar armado con una escopeta al colegio la semana pasada. (Foto: archivo).

Bentancourt había sido hallado muerto el jueves pasado en un departamento ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, donde personal de la Policía de la Ciudad encontró además ampollas de propofol, fentanilo y otros medicamentos de uso hospitalario.

Qué determinó la autopsia

Según el adelanto del informe remitido por el Cuerpo Médico Forense, la muerte se produjo como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

De acuerdo con la información oficial difundida por Fiscales.gob.ar, el cuerpo presentaba una venopuntura con halo equimótico —un signo de vitalidad— en el pliegue del codo derecho. A su vez, los especialistas indicaron que no se detectaron lesiones traumáticas ni heridas defensivas.

Los peritos también concluyeron que Bentancourt estaba sentado al momento de morir y que padecía una patología cardiovascular preexistente.

En relación con la data de muerte, los forenses estimaron que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes de la autopsia, que fue realizada el 4 de abril de 2026 a las 8 de la mañana.

De todos modos, la causa todavía no está cerrada desde el punto de vista pericial: aún restan los estudios histopatológicos y toxicológicos, que serán claves para profundizar el análisis médico-legal.

Qué se investiga sobre las ampollas de propofol y fentanilo encontradas

En paralelo, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad, que trabajaron en el lugar del hallazgo, no encontraron hasta el momento elementos que permitan sostener la participación de terceras personas.

Sin embargo, la fiscalía puso el foco en las sustancias halladas en el departamento. Entre ellas figuran propofol 10 mg, fentanilo 0,5 mg y lidocaína, por lo que ya se ordenaron medidas para establecer su trazabilidad, su origen y eventuales responsabilidades vinculadas a cómo fueron obtenidas.

El contenido de las ampollas abiertas fue enviado al Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, donde será analizado el próximo 13 de mayo.

Desde el Ministerio Público señalaron que los primeros resultados podrían estar listos en un plazo de siete días hábiles, aunque ese tiempo podría extenderse si fuera necesario repetir pruebas.

Cómo fue el hallazgo en el departamento

De acuerdo con las actuaciones judiciales, el 3 de abril, cerca de las 13.40, efectivos de la comisaría vecinal que intervino en el caso ingresaron al departamento junto a familiares del hombre. Allí lo encontraron sentado en una silla y sin signos vitales.

Minutos después, a las 13.53, un médico del SAME confirmó oficialmente el fallecimiento.

Durante la inspección en la vivienda, en la cocina se detectó una caja de cartón con varias ampollas, entre ellas dos parcialmente rotas y aún con contenido, además de una tercera vacía en el cesto de basura. También se secuestraron una jeringa y un guante de látex.

Por otra parte, los investigadores incautaron tres teléfonos celulares —un iPhone, un Samsung y un Xiaomi—, que fueron reconocidos por la familia como pertenecientes a Bentancourt. Ahora, esos dispositivos están siendo peritados.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Bignone.

Mientras se esperan los resultados de los estudios pendientes, la investigación sigue abierta y no se descarta la adopción de nuevas medidas en función de la evidencia que todavía resta analizar.

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