Un adolescente amenazó en las redes con tirotear escuelas: el tremendo hallazgo en su casa

Aunque no estaba claro si era real, la directora de la escuela Malvinas Argentinas de Rafaela decidió radicar la denuncia, lo que activó los protocolos de seguridad.

Desde ese momento, autoridades provinciales y municipales trabajaron para contener la situación y evitar que el temor escalara en medio de un contexto ya sensible.

Policía allanamiento adolescente Santa Fe

Allanamiento, detención y un dato inquietante

La investigación avanzó con rapidez y derivó en un allanamiento clave en Sunchales. Allí, los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un adolescente identificado por sus iniciales S. L. B. M.

Durante el procedimiento, secuestraron un revólver cargado y varios dispositivos electrónicos, que ahora serán peritados para determinar el alcance de las amenazas.

El joven fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por “amenazas calificadas”.

Pero hay un punto que preocupa especialmente a los investigadores: buscan establecer si el adolescente tenía vínculos con comunidades digitales que glorifican masacres escolares, un fenómeno en crecimiento entre jóvenes.

Protocolos activados y alerta en toda la región

ian-cabrera-asesinado-san-cristobal Días atrás, en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, un adolescente de 15 años mató a un compañero de 13, Ian Cabrera (joven de la foto), e hirió a otros dos tras ingresar armado al establecimiento.

La fiscal Lorena Korakis, a cargo de la causa, dispuso la activación de protocolos específicos para este tipo de amenazas y confirmó que la investigación sigue abierta.

No se descartan nuevos allanamientos ni detenciones en los próximos días, mientras se analiza el contenido de los dispositivos incautados.

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En paralelo, desde el Gobierno provincial recomendaron no viralizar mensajes alarmistas para evitar el llamado “efecto contagio” y reducir la desinformación.

El antecedente reciente: un chico de 15 años mató a otro en un tiroteo escolar

tirador santa fe Foto del agresor de la escuela santafesina de San Cristóbal.

Días atrás, en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, un adolescente de 15 años mató a un compañero de 13, Ian Cabrera, e hirió a otros dos tras ingresar armado al establecimiento.

La investigación de ese caso reveló un dato alarmante: el atacante participaba en plataformas digitales donde manifestaba admiración por la masacre de Masacre de Columbine, un hecho que marcó un antes y un después en la violencia escolar a nivel mundial.

Este fenómeno, conocido como “efecto Columbine”, incluye comunidades online que romantizan crímenes reales, lo que genera preocupación creciente entre especialistas y autoridades.