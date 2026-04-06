Ya no se esconden: los videos de Sabrina Rojas y José Chatruc en Punta del Este que confirman todo

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Qué dijo Sabrina Rojas sobre su vínculo José Chatruc

Sabrina Rojas parece estar transitando una nueva etapa en su vida personal, marcada por la posibilidad de abrirse nuevamente al amor. Tras su separación de Lechuga Liñares, con quien la relación no terminó de la mejor manera, la actriz y conductora dejó entrever que está dispuesta a conocer a alguien que la acompañe en su día a día.

En ese contexto, un nombre comenzó a sonar con fuerza: José Chatruc. El exfutbolista apareció en su círculo cercano y las imágenes de ambos cenando juntos despertaron rumores de romance. Sin embargo, Chatruc fue claro en Intrusos (América TV) al afirmar que lo suyo con Sabrina es pura amistad, ya que se conocen desde hace tiempo y comparten un grupo de amigos en común. Ella misma, en diálogo con Para Tí, dio más detalles.

“Estoy sola. Con Pepe es raro porque nos conocemos desde hace tiempo, que nos venimos vinculando en cenas, salidas, compartiendo. Lo veo más a él que a mis amigas íntimas. No hay un título, nada que decir más que conociendo a una persona que ya conozco, un poco más. Somos amigos”, explicó Sabrina, dejando en claro que el vínculo es cercano pero sin definiciones románticas.

Lo que sí llamó la atención fue el tono divertido con el que se refirió a la posibilidad de que la relación pueda transformarse en algo más. Con humor y picardía, lanzó: “Si no sucede conmigo, lo estás vendiendo espectacular para que tenga mil candidatas”. Una frase que, aunque dicha en broma, deja abierta la puerta a futuros capítulos en esta historia que mezcla amistad, complicidad y la chance de un nuevo comienzo.