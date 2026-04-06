Procesaron al empresario Marcelo Porcel acusado de abusar de compañeros de sus hijos

El fiscal Pablo Turano había solicitado en dos ocasiones la indagatoria del empresario, al considerarlo imputado por abuso sexual ultrajante contra varios compañeros de colegio de sus hijos. En un primer dictamen, fechado el 3 de diciembre, el representante del Ministerio Público le atribuyó siete episodios de abuso. Luego, en una segunda presentación del 25 de febrero, incorporó las denuncias de otras tres presuntas víctimas que se habían sumado al expediente durante enero.