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Procesaron al empresario Marcelo Porcel acusado de abusar de compañeros de sus hijos

El juez Carlos Bruniard imputó a Marcelo Porcel por abuso gravemente ultrajante y corrupción de menores, en al menos diez hechos. Aunque no ordenó su detención, le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.

Con la medida

Con la medida, el imputado no puede salir de su casa por más de 24 horas. (Foto: archivo).

El juez nacional en lo criminal y correccional Carlos Bruniard procesó sin prisión preventiva al empresario Marcelo Porcel, acusado de haber abusado sexualmente de compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico.

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El magistrado dispuso que Porcel no podrá salir del país ni ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, aunque no ordenó su detención. La imputación incluye los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores.

Colegio denuncia abusos Palermo
El Colegio Palermo Chico al que asist&iacute;an los compa&ntilde;eros de colegio de Porcel, que lo denunciaron por presunto abuso sexual. (Foto: archivo).

El Colegio Palermo Chico al que asistían los compañeros de colegio de Porcel, que lo denunciaron por presunto abuso sexual. (Foto: archivo).

El empresario había sido indagado el 18 de marzo, pero durante la audiencia optó por no responder preguntas del juez ni del fiscal Pablo Turano, quien tiene delegada la investigación. En esa instancia solo afirmó ser inocente.

La resolución se basó, al menos, en diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante contra menores de 13 años, que habrían ocurrido en un contexto de guarda y con reiteración.

El fiscal Pablo Turano había solicitado en dos ocasiones la indagatoria del empresario, al considerarlo imputado por abuso sexual ultrajante contra varios compañeros de colegio de sus hijos. En un primer dictamen, fechado el 3 de diciembre, el representante del Ministerio Público le atribuyó siete episodios de abuso. Luego, en una segunda presentación del 25 de febrero, incorporó las denuncias de otras tres presuntas víctimas que se habían sumado al expediente durante enero.

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