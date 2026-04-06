Alerta en el Tren Roca: una pasajera fue tomada como rehén en la estación de Temperley

"Al momento la situación ya fue controlada. El masculino ya fue detenido", indicaron fuentes policiales en diálogo con A24.com.

Luego de la inspección de personal de Explosivos, se determinó que el hombre poseía una granada FMK2 la cual se encuentra desactivada, sin tren de fuego.

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Como consecuencia del operativo, los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques vía Temperley permanecieron interrumpidos. Luego se reactivó el servicio.