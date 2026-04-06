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Alerta en el Tren Roca: una pasajera fue tomada como rehén en la estación de Temperley

Un hombre armado retuvo a una mujer en una formación a la altura de la estación Temperley y generó un amplio operativo de seguridad.

El momento en que la mujer es tomada como rehén por parte de un hombre en el Tren Roca. (Foto: archivo).

El momento en que la mujer es tomada como rehén por parte de un hombre en el Tren Roca. (Foto: archivo).
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El episodio comenzó alrededor de las 15.11, cuando el agresor retuvo a la mujer dentro de uno de los vagones. La formación fue evacuada y se desplegó un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina, la policía bonaerense y personal de Trenes Argentinos para lograr la liberación de la pasajera.

El hombre subió armado con un arma de puño y terminó siendo reducido por fuerzas policiales. Tanto el detenido como la mujer resultaron ilesos.

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Reducirán las frecuencias del tren Roca por obras a partir de este miércoles. (Foto: archivo)

Reducirán las frecuencias del tren Roca por obras a partir de este miércoles. (Foto: archivo)

Tras ser puesta a resguardo, el atacante amenazó con detonar una granada, lo que mantuvo la tensión durante varios minutos. Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron reducirlo.

"Al momento la situación ya fue controlada. El masculino ya fue detenido", indicaron fuentes policiales en diálogo con A24.com.

Luego de la inspección de personal de Explosivos, se determinó que el hombre poseía una granada FMK2 la cual se encuentra desactivada, sin tren de fuego.

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Como consecuencia del operativo, los servicios de los ramales Alejandro Korn y Bosques vía Temperley permanecieron interrumpidos. Luego se reactivó el servicio.

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Alerta Tren Roca rehenes Temperley
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