Una mujer policía mató de un tiro a un ladrón que quiso robarle en José C. Paz

Un disparo en el tórax al delincuente

Ante esa situación, la policía se resistió al asalto y extrajo su arma reglamentaria, con la que efectuó dos disparos al aire. De acuerdo a las fuentes, la policía luego le efectuó un disparo en el tórax al delincuente, quien salió corriendo y a las dos cuadras cayó al suelo gravemente herido.

Tras ser alertados del hecho, efectivos del Comando Patrulla de José C. Paz que recorrían la zona dieron con el asaltante y llamaron de inmediato a una ambulancia del SAME. El herido fue trasladado al hospital Mercante de José C. Paz, donde fue operado y finalmente falleció a las pocas horas, informaron fuentes judiciales.

¿Legítima defensa o gatillo fácil?

En la causa Interviene el fiscal Daniel Moccia, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, quien dispuso el secuestro del arma reglamentaria de la policía pero no dispuso la detención preventiva de la oficial que le disparó al ladrón.

El fiscal Moccia ordenó el relevamiento de testigos y de las cámaras de seguridad de la zona y, además de tomarle declaración a los hermanos asaltados, aguardaba el resultado de la autopsia al cuerpo del ladrón muerto, quien esta noche aún no había sido identificado, añadieron las fuentes.