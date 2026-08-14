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El estremecedor antecedente que salió a la luz del acusado de femicidio en Devoto

Walter Humberto Verón, acusado del asesinato de Romina Calvo, había sido juzgado en 2018 por atacarla. La víctima había denunciado años de violencia y relató un brutal episodio.

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El estremecedor antecedente del acusado del femicidio en Devoto. (Foto: captura)

El estremecedor antecedente del acusado del femicidio en Devoto. (Foto: captura)

El hombre acusado del femicidio de Romina de los Ángeles Calvo en Villa Devoto ya tenía un grave antecedente de violencia de género contra la víctima. Walter Humberto Verón había sido condenado en 2018 por lesiones leves agravadas por el vínculo, luego de un ataque ocurrido un año antes en La Tablada, partido de La Matanza.

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Según consta en el expediente judicial, Verón había atacado a Calvo durante una discusión ocurrida en marzo de 2017. En aquella oportunidad, la tomó con fuerza del cuello hasta hacerla desvanecer y también la hirió con un cuchillo en un dedo.

Por ese episodio fue acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y, el 9 de mayo de 2018, el Juzgado Correccional N°2 de La Matanza lo condenó a seis meses de prisión en suspenso.

El antecedente adquirió especial relevancia después del crimen de Calvo, ocurrido en Villa Devoto, por el que Verón quedó detenido. La documentación de aquella causa también revela que la mujer había denunciado años atrás un contexto sostenido de violencia dentro de la pareja.

Walter Humberto Verón, acusado del asesinato de Romina Calvo, había sido juzgado en 2018 por atacarla. (Foto: captura)

Walter Humberto Verón, acusado del asesinato de Romina Calvo, había sido juzgado en 2018 por atacarla. (Foto: captura)

Al declarar ante la Justicia por el ataque de 2017, Calvo contó que llevaba 16 años en pareja con Verón y que ambos tenían dos hijos, que en ese momento eran menores de edad. La mujer aseguró que había sufrido violencia a lo largo de la relación y según quedó asentado en el expediente, relató reiteradas agresiones verbales, insultos, maltratos, daños dentro de la vivienda y episodios de violencia física.

Calvo manifestó que Verón la insultaba y utilizaba palabras hirientes contra ella, además de provocar destrozos en la casa. También aseguró que en distintas oportunidades le había dado cachetazos y empujones.

El brutal ataque por el que Walter Verón fue condenado

El episodio que terminó con la condena contra Verón ocurrió durante la tarde del 26 de marzo de 2017, en una vivienda ubicada sobre la calle Miranda al 2600, en La Tablada.

Según declaró Calvo, aquel día su pareja regresó del trabajo y ambos comenzaron a discutir en el baño de la casa. Durante la conversación, ella le comunicó que quería terminar la relación y mudarse junto a sus hijos a la vivienda de su abuelo.

Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, Verón reaccionó violentamente. La víctima relató que el hombre la sujetó del cuello con sus brazos y comenzó a comprimirla hasta dificultarle la respiración. Calvo logró liberarse momentáneamente, pero Verón se dirigió hacia la cocina, tomó un cuchillo y ambos volvieron a forcejear.

La víctima había denunciado años de violencia y relató un brutal episodio. (Foto: archivo)

La víctima había denunciado años de violencia y relató un brutal episodio. (Foto: archivo)

Durante el ataque, la mujer sufrió un corte en el pulgar de la mano derecha. Además, producto de la presión ejercida sobre su cuello, terminó desvaneciéndose y cayó al piso casi inconsciente. Cuando consiguió recuperarse, salió de la vivienda y se dirigió hacia la estación de trenes de La Tablada donde fue encontrada por efectivos policiales angustiada y llorando.

Calvo fue trasladada a una comisaría, donde realizó la denuncia. Posteriormente, los investigadores encontraron manchas de sangre en el baño de la vivienda, mientras que las pericias realizadas respaldaron su relato sobre las lesiones. Un año después, Verón fue condenado a seis meses de prisión en suspenso.

El antecedente que ahora forma parte de la investigación

Ocho años después de aquella condena, Walter Humberto Verón volvió a quedar detenido, esta vez acusado de matar a Romina Calvo.

El antecedente judicial expone que la víctima había denunciado formalmente la violencia que sufría y que existió una condena contra su pareja. Ahora, ese expediente se convirtió en un elemento relevante para reconstruir el historial de violencia previo al femicidio y el vínculo que mantenían ambos.

En pocas palabras

  • Antecedente: Walter Verón fue condenado en 2018 por violencia de género contra Romina Calvo.
  • Violencia previa: Calvo había denunciado años de maltratos, agresiones y violencia física por parte de Verón.
  • Causa actual: Verón está acusado de femicidio y su historial de violencia es relevante para la investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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