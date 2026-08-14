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El DT del Inter Miami habló sobre Messi tras la muerte de su papá: cómo será su regreso a las canchas

Guillermo Hoyos habló sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre y adelantó que el argentino sumará minutos de manera progresiva.

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El DT del Inter Miami habló sobre Messi tras la muerte de su papá: cómo será su regreso a las canchas

Lionel Messi atraviesa un momento especialmente sensible después de la muerte de su padre, Jorge, y en Inter Miami saben que su regreso a la competencia debe darse de manera gradual. El entrenador de Las Garzas, Guillermo Hoyos, se refirió a la situación del capitán argentino y dejó en claro que su vuelta será llevada “de a poco”.

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Messi está en duda para el encuentro que Inter Miami disputará este sábado frente a Nashville, en Tennessee. Si bien existe la posibilidad de que viaje junto al plantel, su presencia en el partido todavía no está confirmada.

“Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro”, explicó Hoyos ante los medios antes del entrenamiento de este viernes.

Según informó la agencia EFE, el entrenador tiene previsto administrar progresivamente los minutos del rosarino después del golpe emocional que significó la pérdida de su padre. La decisión final sobre si está en condiciones de jugar quedará en manos del propio Messi.

Cuándo volvió a jugar Messi después de la muerte de su padre

Messi ya tuvo su regreso a las canchas después del fallecimiento de Jorge Messi. El delantero ingresó en el segundo tiempo del encuentro que Inter Miami perdió 3-2 ante León, por la Leagues Cup, y disputó algunos minutos.

El resultado significó la eliminación del conjunto de Florida de la competencia. Ahora, el equipo dirigido por Hoyos deberá concentrarse en la MLS, donde tiene por delante un partido clave para sus aspiraciones.

La situación de Messi será seguida de cerca durante las próximas horas, mientras el cuerpo técnico evalúa cuánto tiempo puede permanecer en cancha y si finalmente será parte de la convocatoria.

Cuándo juega Inter Miami contra Nashville y qué necesita para ser líder

Inter Miami viajará este viernes a Tennessee para enfrentarse el sábado a Nashville. El partido comenzará a las 21:30 de Argentina y tendrá como protagonista al líder de la Conferencia Este y de la MLS.

Nashville suma 40 puntos, mientras que Inter Miami tiene 38 y ocupa el segundo lugar de la clasificación. Por eso, una victoria le permitiría al equipo de Messi alcanzar el primer puesto y dejar atrás algunos de los tropiezos que sufrió durante la temporada.

Los dos equipos llegan, además, después de quedar eliminados en la primera fase de la Leagues Cup.

Qué otros jugadores están en duda en Inter Miami

Messi no es la única preocupación para Hoyos. El argentino Germán Berterame tampoco volvió a jugar después del fuerte impacto que sufrió durante el partido frente a Montreal, el pasado 25 de julio, por el que tuvo que ser trasladado a un hospital.

En contrapartida, Luis Suárez estará disponible para enfrentar a Nashville. El delantero uruguayo no disputó ninguno de los tres partidos de Inter Miami en la Leagues Cup debido a la sanción que cumplió por escupir a un rival durante la final de la edición anterior.

Con la eliminación de la Leagues Cup, la MLS aparece como la principal oportunidad de Inter Miami para conseguir un título importante durante la temporada. Además, el equipo tendrá otro desafío internacional en septiembre, cuando dispute la Campeones Cup ante Cruz Azul de México.

En ese contexto, el regreso de Messi se producirá sin apuro. Inter Miami necesita sus goles y su presencia para la pelea por el liderazgo, pero el cuerpo técnico prioriza que el rosarino pueda volver a competir progresivamente después de un momento personal de enorme impacto.

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