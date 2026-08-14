El DT del Inter Miami habló sobre Messi tras la muerte de su papá: cómo será su regreso a las canchas

Cuándo volvió a jugar Messi después de la muerte de su padre

Messi ya tuvo su regreso a las canchas después del fallecimiento de Jorge Messi. El delantero ingresó en el segundo tiempo del encuentro que Inter Miami perdió 3-2 ante León, por la Leagues Cup, y disputó algunos minutos.

El resultado significó la eliminación del conjunto de Florida de la competencia. Ahora, el equipo dirigido por Hoyos deberá concentrarse en la MLS, donde tiene por delante un partido clave para sus aspiraciones.

La situación de Messi será seguida de cerca durante las próximas horas, mientras el cuerpo técnico evalúa cuánto tiempo puede permanecer en cancha y si finalmente será parte de la convocatoria.

Cuándo juega Inter Miami contra Nashville y qué necesita para ser líder

Inter Miami viajará este viernes a Tennessee para enfrentarse el sábado a Nashville. El partido comenzará a las 21:30 de Argentina y tendrá como protagonista al líder de la Conferencia Este y de la MLS.

Nashville suma 40 puntos, mientras que Inter Miami tiene 38 y ocupa el segundo lugar de la clasificación. Por eso, una victoria le permitiría al equipo de Messi alcanzar el primer puesto y dejar atrás algunos de los tropiezos que sufrió durante la temporada.

Los dos equipos llegan, además, después de quedar eliminados en la primera fase de la Leagues Cup.

Qué otros jugadores están en duda en Inter Miami

Messi no es la única preocupación para Hoyos. El argentino Germán Berterame tampoco volvió a jugar después del fuerte impacto que sufrió durante el partido frente a Montreal, el pasado 25 de julio, por el que tuvo que ser trasladado a un hospital.

En contrapartida, Luis Suárez estará disponible para enfrentar a Nashville. El delantero uruguayo no disputó ninguno de los tres partidos de Inter Miami en la Leagues Cup debido a la sanción que cumplió por escupir a un rival durante la final de la edición anterior.

Con la eliminación de la Leagues Cup, la MLS aparece como la principal oportunidad de Inter Miami para conseguir un título importante durante la temporada. Además, el equipo tendrá otro desafío internacional en septiembre, cuando dispute la Campeones Cup ante Cruz Azul de México.

En ese contexto, el regreso de Messi se producirá sin apuro. Inter Miami necesita sus goles y su presencia para la pelea por el liderazgo, pero el cuerpo técnico prioriza que el rosarino pueda volver a competir progresivamente después de un momento personal de enorme impacto.