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Asesinato en una barbería: el dato escalofriante del ataque que reveló un amigo de la víctima

Un conocido de Rodrigo Zurich habló tras el crimen que conmocionó a Dock Sud y aportó nuevos detalles sobre las horas previas al ataque. Su relato también puso el foco sobre una preocupante situación que denuncian los vecinos del barrio.

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Asesinato en una barbería: un amigo de la víctima reveló un dato desconocido sobre el ataque mortal. (Foto: A24.com)

Asesinato en una barbería: un amigo de la víctima reveló un dato desconocido sobre el ataque mortal. (Foto: A24.com)

El crimen de Rodrigo Zurich, de 26 años, frente a una barbería de Dock Sud sumó nuevos elementos a partir del testimonio de uno de sus amigos, quien habló con A24 desde el lugar donde ocurrió el ataque. Según su relato, la víctima y el adolescente de 15 años acusado del homicidio eran vecinos, se conocían desde chicos y no existía entre ellos un conflicto previo conocido.

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El testigo también aseguró que, antes del enfrentamiento, el menor se encontraba en un estado alterado y sostuvo que habría consumido pastillas.

El episodio ocurrió este jueves alrededor de las 13 en un comercio ubicado sobre la calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda, en Dock Sud, partido de Avellaneda. Zurich fue herido durante una pelea y trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde murió poco después.

El amigo de Rodrigo reveló cómo comenzó el conflicto

Luis, amigo y cliente habitual de Zurich, contó en diálogo con A24 que el adolescente había ingresado a la barbería cuando había clientes y los trabajadores intentaron que se retirara. “Lo quisieron sacar de la peluquería porque tenían gente, estaban atendiendo y no lo vieron bien al chico”, relató.

Según su versión, el adolescente estaba en un estado de fuerte alteración. El hombre aseguró que vecinos del barrio atribuían ese comportamiento al consumo de psicofármacos. La discusión continuó y finalmente ambos salieron del comercio.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y forma parte de los elementos que deberá analizar la Justicia para establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento.

El dato que reveló el amigo sobre el arma utilizada

Las primeras informaciones sobre el caso indicaban que el adolescente había utilizado un cuchillo. Sin embargo, Luis sostuvo ante A24 que se habría tratado de un destornillador.

Según reconstruyó, cuando Rodrigo intentó sacar al adolescente del lugar y se produjo el enfrentamiento, el menor ya tenía el elemento en la mano. Durante el forcejeo, Zurich habría quedado con el pecho expuesto y recibió el puntazo.

Zurich sufrió una herida en el tórax y fue trasladado al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde los médicos intentaron asistirlo, pero murió poco después.

“No había motivo”: aseguraron que se conocían desde chicos

Luis aseguró que no tenía conocimiento de peleas anteriores entre Rodrigo y el adolescente. “No, nada, nada. Por eso te digo, los dos eran uno más del barrio”, sostuvo.

Incluso contó que existen fotografías de ambos cuando eran chicos y explicó que sus vidas continuaban cruzándose por tratarse de vecinos. “No había motivo como para que el otro llegase a esta barbaridad que hizo”, señaló.

El amigo también recordó a Rodrigo y contó que la barbería se había convertido en un proyecto con el que buscaba progresar y construir un futuro fuera del barrio. Según relató, al joven le estaba yendo bien laboralmente y recientemente había podido comprarse un auto.

“Desde que se pusieron la peluquería lo único que querían hacer ellos era despegar, tratar de irse del barrio, armarse otro local más lindo”, recordó.

La grave denuncia de los vecinos contra una farmacia cercana

Vecinos apuntaron contra una farmacia ubicada en las inmediaciones, a la que acusaron de vender presuntamente psicofármacos sin la correspondiente receta.

Durante las horas posteriores al crimen el frente del comercio fue atacado y aparecieron pintadas, mientras algunos vecinos responsabilizaban al establecimiento por facilitar el acceso de jóvenes a determinados medicamentos.

Qué pasó con el adolescente de 15 años acusado del crimen

Después del ataque, efectivos de la Comisaría de Dock Sud localizaron y detuvieron al adolescente. El menor quedó a disposición de la fiscal Natalia Milione, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Avellaneda-Lanús.

La jueza de Garantías N°2, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad mientras avanza el expediente por homicidio simple.

En pocas palabras

  • Crimen en Dock Sud: Un amigo de Rodrigo Zurich, víctima de un asesinato a los 26 años, reveló detalles escalofriantes sobre el ataque ocurrido en una barbería.
  • Relación previa desconocida: Según el testigo, la víctima y el adolescente de 15 años acusado del homicidio se conocían desde chicos y no existía un conflicto previo entre ellos.
  • Denuncia vecinal: Se investiga la presunta venta de psicofármacos sin receta por parte de una farmacia cercana, que vecinos señalan como posible detonante del estado alterado del agresor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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