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60 KILÓMETROS DE RECORRIDO

Peregrinación a Luján: fechas, horarios y recorrido de la caminata hacia la Basílica

La tradicional manifestación de fe ya tiene cronograma confirmado. Miles de personas volverán a caminar desde Liniers hasta la Basílica de Luján en una nueva edición de una de las convocatorias religiosas más importantes de la Argentina.

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Bajo el lema

Bajo el lema, "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", se realizará la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján. (Foto: Basílica de Luján)

La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján ya cuenta con fechas definidas y volverá a congregar a miles de fieles en una de las expresiones religiosas más multitudinarias del país. La caminata se realizará entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, con el recorrido habitual que une el barrio porteño de Liniers con la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Leé también Peregrinación a Luján 2025: dónde dejar las intenciones a la Virgen para que se lleven a la Basílica
La 51ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Se espera la participación de más de un millón de personas.

Como sucede cada año, los peregrinos recorrerán alrededor de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano hasta la ciudad de Luján, atravesando distintas localidades del oeste bonaerense.

Para esta edición, el lema elegido es "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", una consigna que busca destacar los valores de la fraternidad, el encuentro y la solidaridad que caracterizan a la peregrinación. Muchos participantes se suman para agradecer, hacer pedidos, cumplir promesas o compartir la experiencia de caminar junto a otros fieles.

Miles de personas volverán a caminar desde Liniers hasta la Basílica de Luján en una nueva edición de una de las convocatorias religiosas más importantes de la Argentina. (Foto: Basílica de Lujan)

Miles de personas volverán a caminar desde Liniers hasta la Basílica de Luján en una nueva edición de una de las convocatorias religiosas más importantes de la Argentina. (Foto: Basílica de Lujan)

A qué hora comienza la Peregrinación a Luján

La actividad comenzará formalmente a las 10 del sábado 3 de octubre, cuando la imagen peregrina de la Virgen salga desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio de Liniers.

De todos modos, la convocatoria no tiene un único horario de partida. A lo largo de la jornada se incorporarán grupos parroquiales, familias y peregrinos que iniciarán el recorrido de manera escalonada y avanzarán según su propio ritmo.

La mayoría de los caminantes suele arribar a Luján entre la madrugada y la mañana del domingo, aunque los tiempos dependen de las pausas y del estado físico de cada participante.

Cuál será el recorrido de la caminata

El trayecto mantendrá el esquema tradicional de años anteriores. Luego de partir desde Liniers, los peregrinos pasarán por los partidos de Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez antes de ingresar a la ciudad de Luján.

A lo largo del recorrido, miles de personas acompañarán la marcha en distintos tramos, mientras que numerosas instituciones colaborarán con la organización y la asistencia.

Qué servicios habrá para los peregrinos

Durante toda la caminata funcionarán puestos de hidratación, atención sanitaria y acompañamiento espiritual distribuidos a lo largo del recorrido.

Los espacios de asistencia estarán destinados a brindar agua, primeros auxilios y ayuda ante situaciones habituales que pueden surgir durante una caminata de larga distancia, como cansancio, contracturas, ampollas o cuadros de deshidratación.

Desde la organización también recomiendan asistir con calzado previamente usado, ropa cómoda y abrigo suficiente para afrontar las bajas temperaturas que suelen registrarse durante la noche.

La Basílica aguarda por los fieles. (Foto: Parroquia San Isidro Labrador)

La Basílica aguarda por los fieles. (Foto: Parroquia San Isidro Labrador)

Cuándo será la misa central en la Basílica de Luján

La actividad culminará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una importante concentración de fieles desde las primeras horas del domingo.

El momento central de la celebración será la misa principal, prevista para las 7 del domingo 4 de octubre. La ceremonia marcará el cierre de una nueva edición de esta histórica peregrinación, que desde hace más de medio siglo reúne a cientos de miles de personas provenientes de distintos puntos de la Argentina.

En pocas palabras

  • Peregrinación a Luján: La 52ª edición se realizará el 3 y 4 de octubre, uniendo Liniers con la Basílica de Luján.
  • Lema y Recorrido: Bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", se recorrerán 60 km pasando por varias localidades del oeste bonaerense.
  • Servicios y Horarios: Habrá puestos de hidratación y asistencia sanitaria, comenzando el sábado a las 10 y con la misa central el domingo a las 7.
Resumen generado por Thinkindot AI
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