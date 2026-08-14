Peregrinación a Luján: fechas, horarios y recorrido de la caminata hacia la Basílica

De todos modos, la convocatoria no tiene un único horario de partida. A lo largo de la jornada se incorporarán grupos parroquiales, familias y peregrinos que iniciarán el recorrido de manera escalonada y avanzarán según su propio ritmo.

La mayoría de los caminantes suele arribar a Luján entre la madrugada y la mañana del domingo, aunque los tiempos dependen de las pausas y del estado físico de cada participante.

Cuál será el recorrido de la caminata

El trayecto mantendrá el esquema tradicional de años anteriores. Luego de partir desde Liniers, los peregrinos pasarán por los partidos de Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez antes de ingresar a la ciudad de Luján.

A lo largo del recorrido, miles de personas acompañarán la marcha en distintos tramos, mientras que numerosas instituciones colaborarán con la organización y la asistencia.

Qué servicios habrá para los peregrinos

Durante toda la caminata funcionarán puestos de hidratación, atención sanitaria y acompañamiento espiritual distribuidos a lo largo del recorrido.

Los espacios de asistencia estarán destinados a brindar agua, primeros auxilios y ayuda ante situaciones habituales que pueden surgir durante una caminata de larga distancia, como cansancio, contracturas, ampollas o cuadros de deshidratación.

Desde la organización también recomiendan asistir con calzado previamente usado, ropa cómoda y abrigo suficiente para afrontar las bajas temperaturas que suelen registrarse durante la noche.

La Basílica aguarda por los fieles. (Foto: Parroquia San Isidro Labrador)

Cuándo será la misa central en la Basílica de Luján

La actividad culminará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una importante concentración de fieles desde las primeras horas del domingo.

El momento central de la celebración será la misa principal, prevista para las 7 del domingo 4 de octubre. La ceremonia marcará el cierre de una nueva edición de esta histórica peregrinación, que desde hace más de medio siglo reúne a cientos de miles de personas provenientes de distintos puntos de la Argentina.