Juicio contra "Pity" Álvarez: declara un testigo clave que intentó frenar la pelea antes del crimen

El testigo que estuvo allí cuando comenzó la pelea

La declaración de Stiempcich genera especial expectativa porque presenció la secuencia que precedió a los disparos. La reconstrucción incorporada al expediente sostiene que Álvarez salió del edificio donde vivía y, después de caminar algunos metros, se encontró con Díaz. Ambos se conocían y comenzaron una conversación que rápidamente derivó en una discusión.

Los testimonios recabados durante la instrucción señalaron que Díaz habría desafiado al músico a pelear y se habría producido un enfrentamiento físico.

De acuerdo con el procesamiento dictado durante la investigación, en ese contexto Álvarez habría sacado un arma de fuego y realizado un primer disparo a corta distancia. Después de que Díaz cayó al suelo, se habrían producido nuevas detonaciones.

La Justicia determinó durante la instrucción que la víctima recibió cuatro disparos.

Ahora, el relato de Stiempcich ante los jueces será relevante para establecer qué vio, cómo comenzó la discusión y qué ocurrió inmediatamente antes del ataque.

Los seis vecinos que también fueron convocados

La audiencia contempla además las declaraciones de seis vecinos del barrio Samoré: Iliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.

Los testimonios de habitantes del complejo fueron relevantes desde las primeras horas de la investigación. Según consta en la resolución judicial que procesó al músico, distintos vecinos dijeron haber escuchado una discusión seguida por varias detonaciones. Algunos observaron posteriormente movimientos de Álvarez y de la mujer que lo acompañaba aquella madrugada.

Uno de esos testimonios también permitió orientar la búsqueda del arma hacia una alcantarilla de la zona, donde finalmente fue encontrada una pistola calibre .25 que quedó incorporada a la causa.

Qué pasó la noche del crimen de Cristian Díaz

Según la reconstrucción judicial, Álvarez y Díaz se encontraron en la vía pública y mantuvieron primero una conversación que terminó convirtiéndose en una discusión.

La resolución judicial basada en las pruebas reunidas durante la instrucción señala que, después del enfrentamiento verbal y físico, el músico extrajo un arma que llevaba entre sus prendas y abrió fuego contra Díaz. Luego del ataque, Álvarez se retiró del lugar.

El cantante permaneció buscado hasta que, al día siguiente, se presentó ante la Policía. Antes de ingresar a la dependencia habló con periodistas y reconoció haber efectuado los disparos, aunque planteó públicamente que había actuado porque creía que su vida estaba en peligro.

Esa explicación se convirtió desde entonces en uno de los ejes centrales alrededor de los cuales gira el caso.

Qué ocurrió en la audiencia anterior

La segunda jornada del juicio estuvo marcada por las declaraciones de Agustina Ibernoz, expareja del músico; Verónica Román, madre de una de las hijas de Díaz; y Alejandro Marcelo Pedroso, taxista y vecino del barrio Samoré.

Pero también hubo situaciones particulares relacionadas con el propio Álvarez. Durante la audiencia, el tribunal le pidió que se quitara los anteojos de sol y un guante que llevaba en una de sus manos. Además, en un momento del debate, el músico se quedó dormido y tuvo que ser despertado para continuar con el proceso.

El estado de salud del cantante tuvo especial relevancia durante los últimos años. El comienzo del juicio había sido postergado anteriormente después de que evaluaciones médicas determinaran que no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar el debate oral.

Finalmente, el proceso pudo reanudarse después de nuevas evaluaciones sobre su situación.

Un juicio que llega ocho años después del crimen

El expediente atravesó un largo recorrido judicial desde 2018. Álvarez estuvo detenido y recibió distintos tratamientos vinculados con su salud mental y el consumo problemático de sustancias. En 2021, cuando estaba previsto que comenzara el juicio, un informe del Cuerpo Médico Forense llevó a suspender el debate debido a su condición en aquel momento.

En mayo de 2026, el Tribunal Oral N°29 resolvió que el músico estaba en condiciones de enfrentar finalmente el proceso judicial, lo que permitió fijar las nuevas audiencias.

Ahora, ocho años después del homicidio, la Justicia intenta reconstruir frente a los jueces aquella madrugada.