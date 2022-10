Violación grupal en General Rodríguez: incendiaron la casa de la víctima y la familia denunció inacción policial

Tras descender del transporte público, cuatro hombres con pasamontañas y guantes de látex la interceptaron y amenazándola con un arma de fuego la redujeron para luego abusar sexualmente de ella en tres oportunidades.

La víctima reveló que los abusadores utilizaron preservativo y que luego de la violación intentaron higienizarla con una botella de agua.

Embed

David, el padre de la víctima, aseguró a A24 que cuando se dirigió a la Comisaría 1° de General Rodríguez, los efectivos se negaron a tomar la denuncia “porque no tenían personal” y lo echaron a los empujones.

“Al comisario se le cantó el culo no tomarme la denuncia y me mandó a la Comisaría de la mujer donde estuve siete horas esperando y me dijeron que me tomaban la denuncia por gauchada porque ‘eso lo tenía que tomar la primera’”, explicó el hombre notablemente conmocionado.

parada los tilos.jpg La parada de colectivo donde fue abordada la joven (Foto: Google Maps).

“Me llaman por número privado y me dicen que por culpa mía hay dos tipos presos”, denunció David y aseguró que conoce al agresor, al que definió como “un violín hijo de mil putas”.

Además, aseguró que los mismos agresores fueron quienes le prendieron fuego su casa un tiempo antes porque "estaban obsesionados" con su hija. "En la municipalidad nos dieron vuelta la cara, nos dejaron totalmente tirados, la casa la tuvimos que derrumbar y ahora está viviendo en mi casa", explicó el hombre entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que para que logró una respuesta de la fiscalía "cuando se metió gente de la política" en referencia a la ayuda que recibió de una concejal local de Cambiemos.

Por último, precisaron que este miércoles realizarán una movilización a la Comisaría 1° de General Rodríguez para que se esclarezca el caso y pedir justicia.