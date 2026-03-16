El detalle que generó polémica en el casamiento de Guido, el hermano de Mauro Icardi

guido icardi con sus sobrinas

Las fotos de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en la boda de Guido en Rosario

Mientras Wanda Nara disfruta de unas vacaciones en las Islas Maldivas junto a Martín Migueles, Mauro Icardi permanece en Turquía acompañado por la China Suárez. En medio de ese escenario, las hijas que el futbolista tuvo con la empresaria vivieron un emotivo reencuentro en la Argentina.

Las niñas viajaron a Rosario para asistir al casamiento de Guido Icardi, hermano del delantero del Galatasaray. Allí compartieron la celebración con varios integrantes de la familia paterna, en un evento que reunió a muchos de sus seres queridos.

Durante su paso por la ciudad santafesina, estuvieron acompañadas por su abuela Nora Colosimo. También participaron del festejo su abuelo Juan Icardi, su bisabuela y otros familiares cercanos como Juan Jesús y Aldana Icardi, hermanos del futbolista.

La presencia de las pequeñas se dio luego de que Guido visitara Buenos Aires días antes de la boda. En esa ocasión, además de dar entrevistas, pasó por la casa de Wanda Nara, conoció personalmente a sus sobrinas y les entregó las invitaciones para el casamiento.

El propio Guido contó que también había invitado a Mauro Icardi, aunque reveló que nunca obtuvo respuesta. Pese a los conflictos familiares que se hicieron públicos en los últimos meses, Wanda Nara siempre sostuvo que quiere que sus hijas mantengan el vínculo con la familia paterna, especialmente con su abuelo Juan y su bisabuela, quienes estuvieron presentes en la celebración en Rosario.

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en la boda de Guido Icardi 1

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