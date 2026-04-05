Marcela Tauro cruzó con todo a Juan Etchegoyen por información falsa sobre su nueva pareja

Además, remarcó el impacto que este tipo de información puede tener en alguien que no pertenece al ambiente mediático: “Para una persona que no es del medio, esto te puede reventar una relación”, advirtió, marcando un punto que excede lo estrictamente periodístico.

Marcela Tauro y Polo, su nueva pareja

A pesar del enojo, Tauro intentó no escalar el conflicto y sostuvo una postura moderada, aunque sin retroceder en su planteo. “Está todo bien, no tengo ningún problema”, dijo, pero inmediatamente dejó en claro su mirada sobre los códigos dentro del medio: “Yo entiendo mi laburo, estoy en esto y sé que va a ser noticia”.

Sin embargo, reforzó el límite que considera necesario respetar entre colegas: “Tengo mucho código con mis colegas”.

El contexto no es menor: la relación lleva apenas dos meses y, según explicó la propia Tauro, se encuentra en una etapa inicial. En ese sentido, la exposición repentina y la difusión de datos incorrectos no solo la incomodaron, sino que también la empujaron a blanquear la situación antes de lo que hubiera querido.

Mientras tanto, el nombre de su pareja comenzó a circular con fuerza en los medios. Aun así, Tauro insiste en que se trata de alguien ajeno al mundo del espectáculo y busca preservarlo de la exposición pública.

Así las cosas, lo que comenzó como una historia personal terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión, donde la periodista dejó en claro que, incluso en un ambiente acostumbrado a la exposición, hay límites que no está dispuesta a negociar.

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Cuál fue la respuesta de Marcela Tauro a Susana Roccasalvo tras su furia con Infama

Semanas atrás, Marcela Tauro fue durísima al responder a la crítica de Susana Roccasalvo a Infama (América TV), después de que en el programa se mencionara las internas entre los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) que se dieron a lo largo de la competencia.

La periodista observó en Intrusos (América Tv) lo que había comentado su colega en Implacables y no se guardó nada, visiblemente molesta por el descargo de la conductora.

"Me sorprendió muchísimo y me duele que hable así del programa. Me parece que está subida a un pony. Voy a defender a Infama, a la producción Jotax y sobre todo el panel que tengo que es de lujo, donde venimos a trabajar, divertirnos e informamos", comenzó Tauro.

Y agregó picante: "Nadie la nombró, quizá le molestó eso. Lo que se dijo de MasterChef fue todo lo que se sabe, no es que estamos inventando. Basura me parece mucho. En televisión empezamos juntas Susana, creía llevarme bien con vos. Esto es un show como dijo Moria. ¿Tan molesta estabas porque ayer te ganamos? No puedo creer que nos haya dedicado esa editorial que hizo y decirnos basura".

"Laburamos mucho más de lo que laburas vos. ¿Quérés que te diga? Me levanto 6.30, trabajo en dos programas de radio, vengo a Intrusos y después tengo los domingos, que me dieron un programa después de 40 años. No soy una improvisada", continuó la panelista y conductora de Infama.

Y profundizó sobre los dichos de su colega: "No sé porque esta cosa con el programa y mis compañeros. Yo sentí como una amenaza también. Si tenés que decir algo decilo pero no me vengas a amenazar a mí. Me desilusionó y para mí tiene que pedir disculpas, yo no me meto con su programa".

"Me parece muy ofensiva. Yo quiero entender porque le fue mal en un número pero esto es así. Estoy re molesta, me dolió y me parece que ni Jotax, ni mis compañeros se merecen el destrato de esta señora. Ya no la respeto más sinceramente", siguió con firmeza.

"Hay que cambiar, nueva camadas hay que hacer. Ella empezó haciendo chimentos como empecé yo y no reniego, esa es la diferencia, no miento. Yo soy la misma. La señora ahora no hace chimentos, hace espectáculos y se percibe amiga de los famosos. Sinceramente espero las disculpas de la señora", concluyó muy enojada Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo.