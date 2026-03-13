Es oficial: trascendieron detalles exclusivos del casamiento de Mauro Icardi y La China Suárez

En los últimos días, el propio delantero se refirió al tema a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que el trámite judicial que lleva adelante en Italia estaría entrando en su etapa final. “Mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días”, aseguró.

A partir de esa declaración, comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre el futuro de la pareja. En ese contexto, Naiara Vecchio fue contundente al explicar cuál sería el próximo paso si la resolución judicial avanza. “Si Mauro en la audiencia del 25 de marzo en Milán se divorcia de Wanda, en noviembre tenemos boda con la China Suárez”, afirmó durante el ciclo.

Mientras tanto, el supuesto casamiento ya empezó a instalarse como uno de los temas más comentados en redes sociales. Si finalmente se confirma, la boda de Mauro Icardi y La China Suárez podría convertirse en uno de los eventos más resonantes del año dentro del mundo del espectáculo argentino.