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Es oficial: trascendieron detalles exclusivos del casamiento de Mauro Icardi y La China Suárez

Se conocieron detalles del casamiento de Mauro Icardi y La China Suárez. Cuándo, dónde y cómo será la unión del jugador y la actriz.

Es oficial: trascendieron detalles exclusivos del casamiento de Mauro Icardi y La China Suárez

Es oficial: trascendieron detalles exclusivos del casamiento de Mauro Icardi y La China Suárez

El romance entre Mauro Icardi y La China Suárez vuelve a ocupar el centro de la escena mediática luego de que trascendieran detalles exclusivos sobre el posible casamiento de la pareja. Aunque todavía no hubo confirmación oficial, en las últimas horas comenzaron a conocerse datos sobre cómo sería la esperada boda.

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Según la información que circuló en el programa Ángel Responde (Bondi Live), la pareja ya estaría avanzando con la organización del evento. La periodista Naiara Vecchio reveló que el casamiento se celebraría en la Argentina y que la idea es realizar una ceremonia íntima, pensada únicamente para los amigos más cercanos y familiares de ambos.

De acuerdo con esa versión, el plan sería concretar la boda en noviembre. Incluso, los protagonistas ya habrían dado algunos pasos en la preparación: cuentan con una wedding planner y actualmente estarían definiendo el lugar donde se realizará el festejo, que promete ser uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo.

La posibilidad de un casamiento no es nueva dentro de la relación. Desde hace tiempo, tanto el futbolista como la actriz vienen hablando en su círculo íntimo sobre la idea de formalizar el vínculo. Sin embargo, el proyecto siempre estuvo condicionado por una situación clave: el proceso de divorcio de Icardi con Wanda Nara.

En los últimos días, el propio delantero se refirió al tema a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que el trámite judicial que lleva adelante en Italia estaría entrando en su etapa final. “Mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días”, aseguró.

A partir de esa declaración, comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre el futuro de la pareja. En ese contexto, Naiara Vecchio fue contundente al explicar cuál sería el próximo paso si la resolución judicial avanza. “Si Mauro en la audiencia del 25 de marzo en Milán se divorcia de Wanda, en noviembre tenemos boda con la China Suárez”, afirmó durante el ciclo.

Mientras tanto, el supuesto casamiento ya empezó a instalarse como uno de los temas más comentados en redes sociales. Si finalmente se confirma, la boda de Mauro Icardi y La China Suárez podría convertirse en uno de los eventos más resonantes del año dentro del mundo del espectáculo argentino.

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