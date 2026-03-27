"Cafayate Fantasy": quiénes son los novios que protagonizaron el casamiento del escándalo

Tras trabajar en relación de dependencia en Argentina, lanzó su primer emprendimiento: We Are Glit, una marca de maquillaje glitter que vendió online y en locales físicos. Durante la pandemia creó Not Your Mona, su exitosa marca de anteojos de diseño con fuerte presencia en Estados Unidos. La marca se destaca por sus modelos retro-modernos, protección UV, calidad premium y un packaging multifuncional eco-friendly.

Nicky, además, tiene varios hermanos y es hija del empresario Marcelo Pocoví, reconocido por sus históricos vínculos con la familia Menem. Entre sus hermanos se encuentra Malek Pocoví, fruto de la relación que tuvo su padre con Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem.

Por su parte, Federico Maran, esposo de Nicky Pocoví, mantiene un perfil mucho más bajo y reservado. Poco se sabe públicamente sobre su actividad profesional o antecedentes antes del casamiento. Junto a Nicky, participó activamente en la organización del “Cafayate Fantasy” y también compartió imágenes del evento en sus redes.

Cómo sigue la causa judicial

Tras el escándalo, la Fiscalía Penal de Cafayate investiga el caso por presunta falsificación de instrumento público. Tanto la Municipalidad de Cafayate como el gobierno provincial denunciaron que el permiso presentado para realizar el evento sería falso y que se habría falsificado la firma del secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal.

Además de la causa penal, los organizadores enfrentan una contravención ambiental que podría derivar en una multa y en medidas de recomposición del lugar.