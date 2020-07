Alberto habló con el Financial Times: "No creo en los planes económicos"

Alberto Fernández en Olivos (Fuente: Télam)

El presidente Alberto Fernández tuvo una entrevista con el diario Financial Times en donde se refirió, principalmente, a la economía argentina, a sus planes para recuperar al país de la crisis económica y a la estrategia para la renegociación de la deuda.

"Francamente no creo en los planes económicos. Creo en los objetivos que podemos ponernos para que la economía pueda pueda alcanzarlos", dijo Fernández cuando le consultaron su estrategia.

Al hablar de la deuda, el mandatario aseguró que la oferta que hizo la Argentina a través de Martín Guzmán es la última. "No podemos dar más", enfatizó. "Esto es lo que podemos hacer. Quiero poder mirar a la gente a los ojos y que nadie me acuse de haber mentido".

"Quiero que la gente entienda esto. No vinimos a pelearnos con los acreedores, vinimos a resolver un problema que nosotros no creamos"

Sobre el final, a Alberto lo consultaron por la decisión de expropiar Vicentin y el rol de Cristina Kirchner, a quien describieron como una vicepresidenta "más radicalizada".

“Esa fue mi decisión. Cristina no tuvo nada que ver, nada. Muchos de esos miedos (sobre la vicepresidenta) los inventa la prensa y los analistas. Yo soy lo más pragmático que hay".

“Somos amigos (con Cristina), nos llevamos bien, nos conocemos hace mucho tiempo. No somos necesariamente parecidos pero nuestras diferencias no nos dividen. Al contrario" here is me