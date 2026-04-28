Diego Spagnuolo se negó a declarar en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

La investigación, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, detectó erogaciones por más de $75.478 millones.

Según la acusación, esos fondos públicos habrían beneficiado a un reducido grupo de empresarios vinculados a la provisión de medicamentos, insumos médicos y productos de alto costo y baja incidencia.

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Ante la magnitud del presunto fraude, Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y de las empresas involucradas.

La medida busca evitar eventuales maniobras de vaciamiento patrimonial y garantizar la posibilidad de recuperar activos para el Estado en caso de confirmarse las irregularidades.

El período investigado

La causa abarca presuntas maniobras cometidas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, cuando la ANDIS dependía del Ministerio de Salud.

Durante ese período, según la acusación, se habría montado una estructura de acuerdos indebidos entre funcionarios y proveedores privados para direccionar contrataciones millonarias.