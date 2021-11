Y agregó: "Los que los voten, creyendo que esa es la solución porque los convencieron mintiéndoles, se van a encontrar con que van a ir por sus indemnizaciones y que van a flexibilizar el trabajo para que sea más cómodo tomar y echar gente tantas veces como sea necesario".

Aníbal Fernández, otra vez contra Macri: "Ese señor que dice estupideces"

Fernández, luego, criticó a Mauricio Macri, a quien definió como un "señor que dice estupideces y que terminó coronando su estupidez mayor al romperle el micrófono a los chicos que estaban en Dolores".

"Es un tipo que ningunea a todo el mundo y se siente que vive arriba de un caballo, y le da órdenes a otros pensando que son sus súbditos. Es rico, con plata mal habida, pero rico en fin, y cree que el rico tiene el derecho de sentirse más que un pueblo que está sufrido", completó.

Aníbal Fernández, recargado, también apuntó contra Vidal y Carrió

El ministro, además, cuestionó a María Eugenia Vidal y a Elisa Carrió, a quienes remarcó que no les tiene "ningún tipo de respeto".

"Especialmente a la exgobernadora no le tengo respeto, porque gobernó una provincia a la que hizo pedazos y no dejó macanas por hacer. Le rompieron 64 hospitales, la desinvirtieron y la endeudaron en dólares cuando no tiene ingresos en dólares. Tampoco puede explicar cómo tiene un departamento que debe valer 700.000 dólares", remarcó.

En esa misma línea, disparó contra "la extrema derecha, que miente descaradamente y dice cualquier cosa como si fueran verdades rebeladas”.

"La oposición encuentra estas ventajas de una parte de la población a la que no le satisfizo tener que quedarse dentro de la casa", añadió.