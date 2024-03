Así amaneció la agencia Télam después de los anuncios de Javier Milei en el Congreso

deshabilitaron-la-web-de-telam-y-los-trabajadores-denunciaron-que-vallaron-la-redaccion-20240303-1764431.webp Así amaneció la agencia de noticias Télam: vallada y con el video de los delegados. (Foto: captura de video)

“Nos parece que es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión y, por eso, la vamos a defender. ¡Télam se defiende!”, completaron el mensaje desde desde el hall del edificio situado en la calle Bolívar 531.

Para este lunes está prevista una convocatoria, a las 12.30, por parte de los empleados para dar un "abrazo simbólico" a la agencia.

cierre.telam.jpeg El mensaje que apareció en la página web Télam este lunes a la madrugada para quienes intentaron usar el servicio. (Foto: captura de pantalla)

El Gobierno dispensa a los trabajadores de Télam tras el anuncio de Milei

En una nota firmada por el interventor Diego Chaher, desde ayer, los empleados de la agencia comenzaron a recibir en sus casillas de mail un correo electrónico en el que se los "dispensa de prestar su débito laboral" durante siete días, plazo que comenzó a correr desde el domingo.

Ante esto, la delegada de Télam y secretaria adjunta SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) Carla Gaudensi, contó: "En este momento hay gente enterándose de la situación llegando a Télam a cumplir sus tareas por no haber visto el mail".

Y, en diálogo con Radio con Vos, acusó: "Es violencia institucional. Telam pasó por distintos gobiernos y administraciones. Es un ataque a la libertad de expresión que no nos sorprende. Es autoritario como todo lo que está haciendo el presidente. Es ilegal porque la agencia no puede cerrarse si no es por ley".

Por último, Gaudensi indicó: "Mucho de lo que no se sabe es que Télam abastece a medios privados, se comercializa".