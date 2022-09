De acuerdo con el escrito presentado por la querella de Cristina Kirchner ante la Cámara Federal oponiéndose al pedido de excarcelación de Díaz, la joven (registrada en el teléfono de Uliarte como “amor de mi vida”) le habría recomendado: "Matá a quien vos quieras y ocultá las huellas".

Agustina Díaz y Brenda Uliarte 22.jpg "Le tengo miedo de Brenda": el testimonio de Agustina Díaz. (Foto: NA)

La expresión quedó registrada en el teléfono de Díaz el 27 de agosto pasado, cuatro días antes del intento de asesinar a la vicepresidenta.

Agustina Díaz: cómo sigue la situación judicial de la tercera detenida

Agustina Díaz seguirá presa y este miércoles declaró que le tiene miedo a Brenda Uliarte, su amiga procesada como coautora del atentado a Cristina Kirchner, y que le preguntó "de chusma" por qué "falló el tiro" cuando Fernando Sabag Montiel cometió el intento de homicidio el 1 de septiembre pasado.

Díaz amplió su declaración indagatoria y sigue detenida a la espera de que se defina su situación procesal. La joven de 21 años dijo que le tiene "miedo" a Uliarte, a quien definió como "rencorosa" y admitió que su amiga borró al menos dos mensajes que intercambió con ella después del ataque.

que-es-un-magnicidio.jpg A Agustina Díaz se la acusa de "haber tomado parte de la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Kirchner el 1° de septiembre. (Foto: Captura video)

Díaz refirió que en uno de esos mensajes le preguntó a Brenda "de chusma por qué falló el tiro".

Y agregó: "Recuerdo dos. Uno que Brenda eliminó que decía que Sabag era un boludo por no haberle dado las cosas a ella. Otro es que después de que yo le pregunto a Brenda de chusma de por qué falló el tiro, me dijo que Sabag sabe disparar, que el momento le jugó en contra pero que si era ella el tiro no lo erraba".

Además, señaló que "hace tres meses" que no la ve y que no conoce a nadie del entorno de la novia de Sabag Montiel.

"Tengo miedo de Brenda y también cuando salga afuera, que es lo que me puede esperar", dijo Díaz. Al mismo tiempo, agregó que Uliarte "siempre fue una persona rencorosa y si tiene la oportunidad de joderte, ella la va a aprovechar y mi miedo era que tomara medidas en mi contra porque yo la dejé sola".

Ante preguntas del fiscal Rivolo sobre temas económicos, Diaz respondió con un "No" sobre si intercambió dinero o algún pago con Uliarte.

Díaz había pedido ampliar su indagatoria para aclarar que no era ella la que apareció en una imagen de TV tomada en inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner el 1 de septiembre y dijo que ese día estuvo en su domicilio y faltó al colegio para quedarse con su abuela.

"Reitero que soy inocente", dijo a la jueza y terminó la declaración con un pedido a la magistrada: que vea la "posibilidad de que entre a mi mail para poder usar el classroom del colegio", le pidió

En la imputación que se le leyó en el trámite, se acusa a Díaz de "haber tomado parte de la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre", ocurrido aproximadamente a las 21 en inmediaciones del departamento de la Vicepresidenta en Juncal y Uruguay, del barrio de Recoleta.