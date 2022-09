Atentado a Cristina Kirchner: la tercera detenida, Agustina Díaz, ampliará su indagatoria

El jueves pasado, la jueza rechazó excarcelar a Díaz, luego de que se confirmara, a través de las pericias, que había conversado con Brenda Uliarte, formas posibles de atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro", dice uno de los mensajes que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según consta en el expediente.

Según indicaron fuentes de la defensa de la detenida, el propósito de la ampliación de la indagatoria solicitada en el marco de la causa es procurar desvincularla del hecho con el argumento de que no es ella la persona que aparece en registros difundidos por la TV Pública, en los que se señalaba su supuesta presencia en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta de la Nación en el barrio porteño de Recoleta.

Atentado a Cristina Kirchner: la visión de Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández volvió a referirse al atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Es imperioso saber de dónde salió la plata del financiamiento", indicó en una rueda de prensa informal ante los medios, mientras se encontraba rumbo a Estados Unidos junto al presidente Alberto Fernández.

"No tengo nada que me lo demuestre todavía, ni nada que no me lo demuestre. Hay un trabajo que se tiene que hacer precisamente porque al seguir el dinero podemos encontrarnos con algo importante, no lo sabemos todavía", continuó el funcionario en su descargo.