Capuchetti rechazó las “descalificaciones” de la querella a las que definió como “propias de otros ámbitos y lejanas al ejercicio profesional del derecho”. Además, manifestó que ninguno de los argumentos evidencia la necesidad de su recusación ni “temor de parcialidad”, sino solo “disconformidad” con el resultado de decisiones jurisdiccionales o medidas de prueba.

“Mi imparcialidad se mantiene indemne y jamás se ha visto siquiera potencialmente afectada, ni en los hechos ni en el ánimo de la suscripta, por el manto de sospecha que la querella ha intentado deslizar en torno a mi rectitud en la función de jueza que ejerzo y seguiré cumpliendo”, aseguró Capuchetti. Asimismo, agregó: “se impone recordar el compromiso que viene sosteniendo el juzgado en la investigación de estos hechos, cuya gravedad institucional y envergadura, resulta palmaria y jamás escapó al entendimiento de quien suscribe, dada su trascendencia e implicancia para la República Argentina como estado de derecho”.

Embed

“Las afirmaciones realizadas por la querella no logran traspasar el plano de conjeturas al no poseer datos ciertos que permitan precisar fundadamente su cuestionamiento”, concluyó la magistrada.

Por qué Cristina Kirchner pidió la recusación de la jueza Capuchetti

El pasado lunes, la vicepresidenta Cristina Kirchner partió en sus redes sociales un escrito de 37 páginas en el cual precisó los motivos para pedir el desplazamiento de Capuchetti. "A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte", manifestaron los letrados.

"Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", insistieron.

La conducta de la jueza, que fue –según los querellantes- "como mínimo negligente", se debe a una actitud deliberada por parte del juzgado y no a errores de la investigación.

"Su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia", subrayaron.

El documento repasó las supuestas fallas de la investigación, desde el borrado del teléfono de Sabag Montiel hasta la reticencia para avanzar sobre la denuncia de un asesor parlamentario del Frente de Todos contra el diputado opositor Gerardo Milman.

"Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. La instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar", resumieron los abogados querellantes en la causa por el atentado a Cristina Kirchner.