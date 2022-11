Y añadió: "Esto que dice Cristina Kirchner no figura en la investigación, es todo un invento. La persona que dice haber escuchado a Gerardo Milman es una persona que dijo que era senador, después diputado y luego asesor. Fue cualquier cosa y nosotros estamos acostumbrados a esto".

Cristina Bullrich 1.jpg Fuego cruzado: Patricia Bullrich retrucó las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. (Foto: Archivo)

Patricia Bullrich defiende la "transparencia" de la oposición

En este orden, sostuvo que con dicha "construcción del relato lo que intenta es generar una misma situación judicial entre los miembros de la oposición, que hemos trabajado bajo las normas de la transparencia y del sistema repúblicano, al kirchnerismo, que ha violado todas las normas, que ha generado la corrupción más brutal que ha sufrido la Argentina, y que además intenta día tras día destruir el sistema republicano de poder por un sistema autocrático".

E insistió: "Nadie de Juntos por el Cambio puede creer que la violencia es una forma de resolver los problemas en la Argentina y nunca la hemos alentado, justamente lo contrario. Quienes han hecho de la violencia una panacea es el mismo kirchnerismo".

También habló sobre las acusaciones contra el diputado Gerardo Milman, acusado de tener conocimiento sobre el atentado que se preparaba contra ella: "Hace mucho tiempo me di cuenta de cómo construian la mentira absoluta. Y como me di cuenta de eso, todo lo que diga hoy Cristina entra dentro de esta locura que tiene el kirchnerismo de querer que la realidad se adapte a sus necesidades políticas. Y la realidad, señora, es otra. La gravedad de lo ocurrido no la puede llevar a querer a meter a JxC, a mí, a Macri o a Milman en esa barbaridad".

salida cristina kirchner telam.jpg (Foto: Télam).

Las razones por las que Cristina Kirchner recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti

La Vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicó un video en su Twitter en donde expone una serie de hechos por los que recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti. Argumenta que no avanzó en la investigación por su intento de magnicidio, como correspondía, en específico, respecto a la versión de que el diputado Gerardo Milman tenía conocimiento sobre que se preparaba un atentado contra ella.

"Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti", señaló Cristina Fernández de Kirchner en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, acompañado por un material audiovisual de más de tres minutos en el que se detallan las alternativas del caso y las irregularidades que, según la querella de la Vicepresidenta, cometió la magistrada en la investigación.

En el relato, apuntan que "la jueza Capuchetti paralizó y boicoteo la investigación, el partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa".