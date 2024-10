Axel Kicillof se corre de la interna: "La única pelea que me interesa dar es contra las políticas de Milei"

"Lealtad al pueblo. La patria no se vende", fue la consigna del encuentro que comenzó a las 16 y tuvo como principal orador a Kicillof, quien todavía se mantiene en silencio con relación a la interna entre Fernández de Kirchner y Quintela por la presidencia del Partido Justicialista.

En tanto, el intendente de Berisso, Fabían Cagliardi, afirmó que Axel Kicillof será el próximo presidente de Argentina.

Axel Kicillof aseguró que el peronismo volverá al Gobierno

Al encabezar el acto por el Día de la Lealtad, el gobernador aseguró: "Volverá al gobierno el peronismo". "No alcanza con ser oposición, hay que ser alternativa y futuro", exhortó.

"La historia está inconclusa y estamos acá para escribirla. Estamos acá para escribir el futuro, convocar a todos para construir el futuro, guiado como siempre por las tres banderas: soberanía política, independencia económica y la justicia social", expresó Kicillof.

Y marcó: "Fueron Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora como hizo Evita. Si la libertad avanza es solo cuando va de la mano de la igualdad y la justicia social".

axel kicillof magario.avif Axel Kicillof encabezó un acto por el Día de la Lealtad peronista en Berisso.

El gobernador de Buenos Aires recordó la "proscripción y persecusión a Perón" y señaló que "en pocos días un tribunal de la verguenza en Comodoro Py con una causa inventada y trucha va a querer hacerle creer a alguien que Cristina es culpable en la causa Vialidad".

"Recuperamos un 17 de octubre la democracia en Argentina gracias a una inmensa movilización que salió de acá, del kilómetro cero del peronismo, cuando estaba Perón preso", señaló Kicillof y marcó que "fueron miles los que hicieron nacer en Argentina un nuevo país con igualdad".

El gobernador agradeció además "al movimiento obrero, los movimientos sociales, a los estudiantes, a los jubilados, a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo".

También recordó a Maria Roldán, "primera mujer sindicalista de Latinoamérica, que lideró una pueblada que surge de los frigoríficos". "En ese acto también estaba surgiendo el feminismo en Argentina", agregó.

El inicio de una campaña para que Axel Kicillof sea Presidente

Kicillof estuvo acompañado en el escenario por los intendentes bonaerenses y otras figuras del peronismo en la provincia, como la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario.

Antes del discurso de Kicillof, tomó el micrófono el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, quien afirmó que "Axel va a ser el futuro presidente de los argentinos". Fue acompañado por los cantos de la militancia presente.

"Tenemos en una sola persona el proyecto político, el enamoramiento del pueblo y lo que tiene que tener un futuro presidente", sostuvo el intendente de Berisso. Y completó: "Amigo, te tenés que hacer cargo de la Argentina".

axel magario cagliardi.avif Axel Kicillof junto a Veronica Magario y Fabian Cagliardi (foto: PBA)

Críticas al gobierno de Javier Milei: obra pública, Aerolíneas Argentinas y timba financiera

En otro tramo de su discurso, el gobernador Kicillof denunció que hay "mil obras paradas por Milei en la provincia de Buenos Aires". Y apuntó: "Basta de mentir. La casta no es el pueblo, si queres perjudicar a la casta fijate en tu Casa Rosada, tus socios, tus amigos, basta de joder al pueblo, a los jubilados, a los laburantes, a los empresarios".

"Cada vez que gobierna la derecha es siempre el mismo verso. Hay ganadores en el modelo de Milei: los de la timba financiera. No es casualidad ni esfuerzo, es un negociado que ha hecho Milei fijando devaluación en un 2% y tasa de interés en 4%", denunció.

Por otra parte, pidió que "no se vuelva a privatizar Aerolíneas Argentinas", porque "ya lo hicieron en 2008 y hubo que recuperar Aerolíneas Argentinas porque la habían destruído". Y afirmó que "si a los laburantes les conviene, es rentable", porque hay "38 rutas donde solo va Aerolíneas".

Además, recordó que durante el año pasado "no tuvo déficit Aerolíneas Argentinas, no hubo que poner un mango", por lo que "esta privatización nos quiere chorear de nuevo Aerolíneas Argentinas, que es de todos y todas".

Axel Kicillof habló sobre las internas del peronismo de cara a las elecciones en el PJ

"El pueblo está sufriendo, la patria está en peligro, hay que dedicarle todo el tiempo a eso. Es una época donde tenemos que estar de brazos abiertos y oídos atentos, escuchemos compañeros a los que están siendo dañados", exhortó Axel.

Y agregó: "Que nadie busque palabritas, porque si algo quiere la derecha es vernos divididos, nunca me van a ver buscando divisiones".

"No tengamos miedo, no dramaticemos, como dice Cristina acá no sobra nadie, todos somos iguales, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora", expresó Axel cerca del cierre del acto, cuando todos esperaban definiciones sobre a quién acompañará en las elecciones por la titularidad del PJ.

axel kicillof cristina kirchner dia de la leatad peronista.jpeg Axel Kicillof descartó los rumores de interna con Cristina Kirchner y pidió "unidad".

Llamó a "unirnos" y afirmó: "No me interesa disputar ninguna interna, mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo Milei".

"Lo que quiero es colaborar con la construcción de una alterntiva superadura que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei", agregó y reiteró que "a la derecha le conviene nuestra división, les conviene debilitar este escudo llamado peronismo".

Para finalizar, expresó: "Los días mas felices siempre fueron peronistas y los mejores días siempre fueron con Cristina. Los días mejores que se vienen tiene que estar en el futuro".