Victoria Villarruel y un inesperado homenaje por el Día de la Lealtad Peronista a una "argentina bien nacida"

Y agregó: "En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura".

Embed Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida.



Los seguidores de Victoria Villarruel no acompañaron el homenaje

Sin embargo, no todos sus seguidores estuvieron de acuerdo con el homenaje de la Vicepresidenta. "En esta no acompaño", "en esta no te apoyo", "te fuiste al pasto Villarruel", "qué desilución", fueron algunos de los comentarios que dejaron en las fotos.

"Acá no te acompaño Victoria creo que fue una de las principales responsables de lo que vivimos, no estaba preparada para en puesto y fue un fracaso. También de los que la pusieron", expresó otro usuario de la red social X, donde la Vicepresidenta también compartió las imágenes.

"Victoria. ¿Cómo vas a reivindicar a una bataclana puesta a dedo por El Dictador Perón, que nos llevó al borde de una Guerra Civil?", expresó otro usuario de X.