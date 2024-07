En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar habló sobre la hermana del presidente Javier Milei y Secretaria General de Presidencia, Karina Milei. En referencia al título de su segmento, el conductor expresó: "No voy a hacer ningún monólogo sobre la hermana de Milei pero hoy sé que dijo que a ella no le gusta la exposición pública, que no le gusta hablar... Entonces bajate, correte de la foto".