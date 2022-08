Banco Nación: todos los directores pusieron su renuncia a disposición de Alberto Fernández ante la llegada de Batakis

Silvina Batakis asumió en la práctica su cargo al frente del BNA el jueves último a la espera del decreto presidencial que la habilite para asumir formalmente. Sobre la conformación del nuevo directorio, fuentes de la entidad solamente aseguraron a la agencia de noticias a Télam que "todos los directores han puesto las renuncias a disposición y algunas serán aceptadas y otras no".

Quiénes pusieron su renuncia a disposición de Alberto Fernández

Ángel Mercado.





Cecilia Fernández Bugna.





Federico Sánchez.





Guillermo Wierzba.





Martín Ferré.





Julia Strada.





Raúl Garré.





Carlos Caserio.





Claudio Lozano.

El caso de Claudio Lozano sorprende luego que el pasado lunes asegurara “no estar atornillado” al cargo y explicara que renunciaría si el pedido llegase desde Alberto Fernández. "Puse mi renuncia a disposición del Presidente de la Nación, no de Batakis. Desconozco a quién van a nombrar, aunque supongo que a mí no me van a dejar", confirmó a Télam el dirigente de Unidad Popular.

Los posibles remplazantes

La posibilidad de designar funcionarios de su plena confianza entre los integrantes del directorio era uno de los pedidos que Batakis le había hecho al Presidente como condición para asumir el cargo, luego de su salida del Ministerio de Economía.

La expectativa es que los nuevos directores del Banco Nación salgan de entre los funcionarios que designó en su gabinete en sus días como ministra, entre quienes están Karina Angeletti (exsecretaria de Política Económica), Martín Di Bella (exsecretario de Hacienda), Martín Pollera (exsecretario de Comercio Interior) y José Ballesteros (exsecretario Legal y Administrativa).