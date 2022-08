Asimismo, el viernes último, Silvina Batakis se reunió con funcionarios del Banco Nación, y según reveló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, lo hizo para “evaluar la continuidad o no de todos los directores del Banco”.

Embed

En este contexto, Claudio Lozano brindó una entrevista radial en la que afirmó que si alguien quiere su renuncia, es el presidente Alberto Fernández quien debe pedírsela.

Banco Nación: qué dijo Claudio Lozano sobre el pedido de renuncia

En diálogo con la radio AM 750, Lozano admitió que se sintió "muy sorprendido con la decisión de reemplazar a Hecker por Batakis”, y aseguró: “Yo no estoy atornillado al cargo ni nada que se le parezca. Si el Presidente considera que me tengo que ir, con que me lo pida, alcanza. Esto nunca ocurrió”.

Consultado por su vínculo con la saliente ministra de Economía, el referente de Unidad Popular, uno de los partidos que conforman el Frente de Todos (FdT), manifestó no tener “ninguna relación previa con Batakis, salvo habernos saludado en alguna reunión”.

“Desde que llegó al banco aún no tomó contacto con una gran cantidad de los directores. Pero estamos a disposición de ella”, agregó.

“Es una directora más, como todos nosotros, a la que el Presidente le encargó la tarea de dirigir el Banco Nación. Pero quien nos tiene que plantear esto es Alberto Fernández”, analizó Lozano y concluyó con que el pedido de Batakis “no es lo que corresponde”.