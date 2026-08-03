Locura en Chile: el multitudinario recibimiento a Vozinha tras su llegada a Colo Colo

A partir de semejante exposición internacional, el futbolista sumó millones de fanáticos en sus redes sociales y llega al continente sudamericano convertido en una figura de alcance global.

Cómo son los detalles del contrato de Vozinha y la excepción que aprobó la ANFP

Luego de haber quedado con el pase en su poder tras su etapa en el Chaves del fútbol portugués, el guardameta se someterá a los chequeos médicos de rutina antes de rubricar su vínculo formal. Firmará un contrato por seis meses con la opción de extenderlo por un año más de cara a la temporada 2027.

Para garantizar su desembarco sin inconvenientes de ningún tipo, la directiva del "Cacique" realizó gestiones ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), logrando que el organismo aprobara de manera extraordinaria una modificación en el reglamento del torneo local. De esta forma, el arquero quedó habilitado formalmente para lucir su famoso apodo “Vozinha” en la espalda de la camiseta oficial.

Cuándo se suma a los entrenamientos y qué clásico se le viene a Colo Colo

El panorama deportivo encuentra al primer equipo de Colo Colo atraviesa un gran presente, liderando la tabla de posiciones tras su reciente victoria por 4-3 ante Everton.

El arquero tiene previsto sumarse a los entrenamientos de la plantilla este martes, previo a lo que será su presentación oficial en el Estadio Monumental, generando una enorme expectativa en la antesala del próximo Superclásico frente a Universidad de Chile.