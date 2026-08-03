En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Chile
Vozinha
FÚTBOL

Locura en Chile: el multitudinario recibimiento a Vozinha tras su llegada a Colo Colo

El arquero de Cabo Verde arribó a Chile para sumarse al líder del torneo. Excepción reglamentaria, exámenes médicos y la locura de los hinchas.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Colo Colo 

Foto: Colo Colo 

Una verdadera marea humana de fanáticos se congregó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile para brindarle un recibimiento espectacular a 'Vozinha', el arquero de la Selección de Cabo Verde que se sumará en las próximas horas a Colo Colo.

Leé también Propuesta millonaria y advertencia clave: el pedido de Vozinha ante la oferta de un club sudamericano tras el Mundial 2026
propuesta millonaria y advertencia clave: el pedido de vozinha ante la oferta de un club sudamericano tras el mundial 2026

El golero de 40 años aterriza en el fútbol trasandino tras una breve demora provocada por trámites de visado y cuestiones personales. “Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme”, declaró entusiasmado el futbolista al tomar contacto con la marea de hinchas que lo aguardaba en la terminal aérea.

Por qué Vozinha se transformó en un fenómeno mundial antes de llegar a Colo Colo

La trayectoria del experimentado guardameta experimentó un salto de popularidad descomunal durante la última Copa del Mundo. Sus actuaciones estelares frente a potencias de la talla de España y Argentina lo llevaron a integrar el once ideal de la FIFA votado por el público.

A partir de semejante exposición internacional, el futbolista sumó millones de fanáticos en sus redes sociales y llega al continente sudamericano convertido en una figura de alcance global.

Cómo son los detalles del contrato de Vozinha y la excepción que aprobó la ANFP

Luego de haber quedado con el pase en su poder tras su etapa en el Chaves del fútbol portugués, el guardameta se someterá a los chequeos médicos de rutina antes de rubricar su vínculo formal. Firmará un contrato por seis meses con la opción de extenderlo por un año más de cara a la temporada 2027.

Para garantizar su desembarco sin inconvenientes de ningún tipo, la directiva del "Cacique" realizó gestiones ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), logrando que el organismo aprobara de manera extraordinaria una modificación en el reglamento del torneo local. De esta forma, el arquero quedó habilitado formalmente para lucir su famoso apodo “Vozinha” en la espalda de la camiseta oficial.

Cuándo se suma a los entrenamientos y qué clásico se le viene a Colo Colo

El panorama deportivo encuentra al primer equipo de Colo Colo atraviesa un gran presente, liderando la tabla de posiciones tras su reciente victoria por 4-3 ante Everton.

El arquero tiene previsto sumarse a los entrenamientos de la plantilla este martes, previo a lo que será su presentación oficial en el Estadio Monumental, generando una enorme expectativa en la antesala del próximo Superclásico frente a Universidad de Chile.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Chile Vozinha
Notas relacionadas
Bombazo: Vozinha fue presentado en un importante club sudamericano y tendrá compañeros argentinos
El inesperado problema para Vozinha en su arribo a Colo Colo: la norma que sorprende a todos
Boca le ganó por penales O'Higgins en Chile y llegó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar