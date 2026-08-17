El drama de los choferes que llevan 34 días varados en Mendoza: qué ocurre en el paso Cristo Redentor

Qué pasa con los camiones varados en Mendoza

De los aproximadamente 3.500 camiones que permanecen detenidos en diferentes puntos de la provincia, unos 650 conductores fueron asistidos por el Gobierno de Mendoza mientras esperan la reapertura del paso internacional.

La mayoría de los transportistas dejó sus unidades estacionadas en paradores y playas de estaciones de servicio. Algunos pudieron regresar a sus hogares y aguardan que se confirme la habilitación para volver a buscar los camiones y continuar el viaje.

La situación es diferente para quienes viven lejos de Mendoza o de las provincias cercanas. Muchos de esos conductores permanecieron durante semanas junto a sus vehículos y atravesaron la espera en condiciones precarias.

El prolongado cierre también afecta especialmente a quienes trasladan mercadería que requiere condiciones específicas de conservación, ya que deben mantener los vehículos en funcionamiento durante la espera.

Las condiciones para circular por la alta montaña

Mientras continúa cerrado el paso internacional, el sábado por la tarde se habilitó el tránsito hasta la base del Parque Aconcagua, con el objetivo de permitir el acceso de los turistas que viajaron durante el fin de semana largo a los parques de nieve.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió circular con extrema precaución en los sectores habilitados debido a las condiciones meteorológicas. Entre los principales riesgos señalados aparecen las voladuras de nieve sobre la calzada y la posible formación de hielo en sectores donde no llega directamente el sol.

Además, quienes circulen por la ruta de alta cordillera deben llevar cadenas en el vehículo, para colocarlas en los neumáticos en caso de encontrar nieve o hielo sobre el camino.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de la ruta antes de emprender un viaje hacia la alta montaña, debido a que la situación puede modificarse de acuerdo con la evolución del tiempo.