El drama de los choferes que llevan 34 días varados en Mendoza: qué ocurre en el paso Cristo Redentor

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal vía para el transporte de cargas entre Argentina y Chile hacia el Pacífico, alcanzó un récord de 34 días consecutivos cerrado debido al temporal de nieve que afecta a la cordillera mendocina.
El principal cruce de cargas entre Argentina y Chile atraviesa un cierre récord. Unos 650 choferes ya recibieron asistencia mientras esperan una solución.
El drama de los choferes que llevan 34 días varados en Mendoza: esperan la apertura del paso Cristo Redentor
El Paso Internacional Cristo Redentor, principal vía para el transporte de cargas entre Argentina y Chile hacia el Pacífico, alcanzó un récord de 34 días consecutivos cerrado debido al temporal de nieve que afecta a la cordillera mendocina.
La interrupción comenzó el 14 de julio y desde entonces el túnel internacional y el Paso Los Libertadores, del lado chileno, no volvieron a quedar habilitados para el tránsito. En Mendoza, la situación mantiene varados a unos 3.500 camiones que esperan que mejoren las condiciones meteorológicas y se resuelvan las dificultades para reanudar la circulación.
El cruce tiene una importancia central para el comercio regional: por allí circulan aproximadamente 360.000 camiones por año.
Durante el fin de semana continuaron las nevadas, aunque con una intensidad menor a la del temporal que provocó el cierre inicial. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por nevadas en la zona cordillerana y las condiciones adversas se extenderían hasta este lunes.
De los aproximadamente 3.500 camiones que permanecen detenidos en diferentes puntos de la provincia, unos 650 conductores fueron asistidos por el Gobierno de Mendoza mientras esperan la reapertura del paso internacional.
La mayoría de los transportistas dejó sus unidades estacionadas en paradores y playas de estaciones de servicio. Algunos pudieron regresar a sus hogares y aguardan que se confirme la habilitación para volver a buscar los camiones y continuar el viaje.
La situación es diferente para quienes viven lejos de Mendoza o de las provincias cercanas. Muchos de esos conductores permanecieron durante semanas junto a sus vehículos y atravesaron la espera en condiciones precarias.
El prolongado cierre también afecta especialmente a quienes trasladan mercadería que requiere condiciones específicas de conservación, ya que deben mantener los vehículos en funcionamiento durante la espera.
Mientras continúa cerrado el paso internacional, el sábado por la tarde se habilitó el tránsito hasta la base del Parque Aconcagua, con el objetivo de permitir el acceso de los turistas que viajaron durante el fin de semana largo a los parques de nieve.
El Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió circular con extrema precaución en los sectores habilitados debido a las condiciones meteorológicas. Entre los principales riesgos señalados aparecen las voladuras de nieve sobre la calzada y la posible formación de hielo en sectores donde no llega directamente el sol.
Además, quienes circulen por la ruta de alta cordillera deben llevar cadenas en el vehículo, para colocarlas en los neumáticos en caso de encontrar nieve o hielo sobre el camino.
Las autoridades recomiendan consultar el estado de la ruta antes de emprender un viaje hacia la alta montaña, debido a que la situación puede modificarse de acuerdo con la evolución del tiempo.