Pésima noticia para Arruabarrena: la figura de Boca que no pudo terminar el entrenamiento y ¿no viaja a Chile?

Incluso, el día lunes se había entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que la molestia sintomática en el aductor encendió rápidamente las alarmas en el predio xeneize.
Cuándo y a qué hora juega Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026
El duelo definitivo por la revancha de los 16avos de final se disputará en suelo trasandino bajo la siguiente programación:
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Partido: O’Higgins vs. Boca
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Competencia: Copa Sudamericana 2026 (16avos de final - Vuelta)
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Día: Jueves 30 de julio
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Horario: 21.30 (hora de Argentina)
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Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua (Chile)
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Televisación: El encuentro será transmitido en vivo por la pantalla de ESPN y vía streaming de manera online a través de Disney+ (para usuarios con suscripción activa).