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Pésima noticia para Arruabarrena: la figura de Boca que no pudo terminar el entrenamiento y ¿no viaja a Chile?

Una de las figura sde Boca sintió una molestia en el aductor y debió abandonar la práctica de este martes. Arruabarrena pierde un soldado clave ante O’Higgins.

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Rodolfo Arruabarrena 

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Boca Juniors ultima detalles para viajar a Chile a disputar el partido de vuelta del repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins. Sin embargo, en la antesala del choque decisivo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena recibió un duro revés en el entrenamiento de este martes: Carlos Palacios no pudo completar la práctica y quedó prácticamente descartado.

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Según reveló el periodista de ESPN Augusto César, el atacante chileno sintió una molestia en el aductor que le impidió continuar a la par del grupo, obligándolo a abandonar la sesión de trabajo antes de tiempo. Frente a este escenario, el cuerpo médico de Boca evaluará someterlo a estudios para determinar la gravedad de la lesión, por lo que su presencia en el encuentro de vuelta resulta muy complicada.

La baja representa un fuerte dolor de cabeza para el cuerpo técnico xeneize, ya que Palacios era uno de los futbolistas que el "Mapei" Arruabarrena había recuperado para encarar este compromiso internacional.

Cómo venía sumando minutos Carlos Palacios antes de su molestia en la práctica

El delantero trasandino se había recuperado recientemente de una lesión muscular y ya se encontraba nuevamente a disposición del DT. En las últimas semanas, había sumado minutos en el amistoso frente a Athletico Paranaense y también en la victoria por 2-0 sobre Sarmiento por la Copa Argentina.

Incluso, el día lunes se había entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que la molestia sintomática en el aductor encendió rápidamente las alarmas en el predio xeneize.

Cuándo y a qué hora juega Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

El duelo definitivo por la revancha de los 16avos de final se disputará en suelo trasandino bajo la siguiente programación:

  • Partido: O’Higgins vs. Boca

  • Competencia: Copa Sudamericana 2026 (16avos de final - Vuelta)

  • Día: Jueves 30 de julio

  • Horario: 21.30 (hora de Argentina)

  • Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua (Chile)

  • Televisación: El encuentro será transmitido en vivo por la pantalla de ESPN y vía streaming de manera online a través de Disney+ (para usuarios con suscripción activa).

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