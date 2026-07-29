Pésima noticia para Arruabarrena: la figura de Boca que no pudo terminar el entrenamiento y ¿no viaja a Chile?

Incluso, el día lunes se había entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que la molestia sintomática en el aductor encendió rápidamente las alarmas en el predio xeneize.

Cuándo y a qué hora juega Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

El duelo definitivo por la revancha de los 16avos de final se disputará en suelo trasandino bajo la siguiente programación: