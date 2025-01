Cierran la Administración General de Puertos: el Gobierno anunció la creación de un nuevo organismo

El anunció del Gobierno sobre la Administración General de Puertos

"Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios", escribió Adorni. Y agregó: "La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos".

Asimismo, detalló que "se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios. La cúpula directiva de la AGP será completamente removida. En 2025 seguimos adelante con la reducción del gasto público".

La resolución todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.

"Hay un apuro muy grande por pasar la motosierra"

El presidente de la Liga Naval, Fernando Morales, se refirió a esta medida en diálogo con la radio 99.9 de Mar del Plata y consideró que "puede ser bueno o malo". Además, señaló que "ha habido muchos casos que avalan el mote de 'cuna de la corrupción'" aunque advirtió que esta disolución "no va a dar vuelta el equilibrio fiscal" y consideró "hay un apuro muy grande por pasar la motosierra".

"Realmente con la AGP ha habido muchos casos que avalan el mote de “cuna de la corrupción”, al menos que son posibles de ser investigados. Desde la aparición de 50 y pico de gerentes de la nada, cuando normalmente tenía cuatro o cinco y pasó a 57, hasta alguna que se podría decir que ha sido oficializada", señaló Morales.

Aunque advirtió que "si la AGP deja de funcionar, el mundo marítimo y fluvial va a seguir navegando igual, porque en la práctica la AGP se superpone con lo que es la administración del puerto de Buenos Aires, que es el único puerto que queda nacional".

"Unir esto al cierre de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la transformación en una agencia no es tan sencillo como cambiarle el nombre a la AFIP por Arca. Acá estamos hablando del cierre de dos organismos. La creación de una agencia que cambia de dependencia, deja de depender del Ministerio de Transportes y pasa a depender del Ministerio de Economía", marcó.

Y detalló que "la subsecretaría es un organismo técnico, no es un organismo económico. Tiene inclusive mando e injerencias sobre la escuela de pesca, la escuela de náutica, la escuela fluvial, las normas para navegar en la hidrovía, un montón de cosas técnicas con las que interactúa incluso con la Armada y con la Prefectura. Y ahora pasas a ser un organismo dependiente de un ministerio económico, que es otra historia".

"Puede ser bueno o malo, ahí está la gran duda, porque como muchas cosas que se vienen haciendo en los últimos tiempos, hay un apuro muy grande por pasar la motosierra y la subsecretaría de Puertos y Vías Navegales no tiene 5.000 empleados, si tiene 20 o 25 debe ser mucho. No vamos a dar vuelta el equilibrio fiscal porque esa subsecretaría exista o no, el problema es para qué lo hacemos".

También consideró que al intentar dialogar sobre el asunto con los sectores políticos "es lamentable ver que no solo no les interesa, sino que cuando vos intentás explicar, o no entienden, o se hacen los que no entienden".