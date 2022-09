Claudio Lozano cruzó al Gobierno por el conflicto de los neumáticos: "Defienden al poder económico concentrado"

“Ministro Massa, no son los trabajadores los que extorsionan cuando defienden sus ingresos, son los empresarios los que extorsionan Ministro, usted ya no es el que acompañaba a Macri a Davos allá por el 2016. Es Ministro de un gobierno que debiera priorizar a los más débiles y en la paritaria del neumático, por si no se enteró, los más débiles son los trabajadores”, planteó.