Política
Peronismo
Buenos Aires
Elecciones 2025

Conurbano: en qué municipios les fue mejor y peor al peronismo y La Libertad Avanza

Fuerza Patria se impuso con el 47% de los votos frente al 34% de La Libertad Avanza y ganó en seis de las ocho secciones electorales. Sin embargo, en algunos lugares les fue mejor. La sorpresa de los distritos gobernados por La Cámpora y los municipios que retuvo el frente LLA-PRO.

Fuerza Patria ganó las elecciones provinciales 2025 en Buenos Aires con un 47% de los votos, superando por trece puntos a La Libertad Avanza, que alcanzó el 34%. El resultado consolidó al oficialismo como la primera fuerza en seis de las ocho secciones electorales y se consolidó como primera fuerza en la mayor parte de los distritos del conurbano con apenas tres excepciones.

Leé también La derrota de Milei que sorprendió al mundo: las repercusiones internacionales del triunfo peronista en Provincia
La derrota de Milei que sorprendió al mundo: las repercusiones internacionales del triunfo peronista en PBA.

La elección se celebró en desdoblada de los comicios nacionales y mostró una participación del 61% del padrón, según datos oficiales. Pese al intento de que sea una elección provincial, la propia dinámica de la campaña la terminó nacionalizando.

En términos territoriales, el peronismo logró sostener su predominio en el conurbano e incluso mejoró su desempeño en distritos del interior bonaerense.

Avellaneda, La Matanza y el conurbano sur apuntalaron el triunfo peronista

Uno de los resultados más holgados de la jornada se registró en Avellaneda, donde el peronismo que lidera Jorge Ferraresi obtuvo el 64,37% de los votos. La lista de Fuerza Patria duplicó en votos a la boleta de La Libertad Avanza, que se ubicó en el 27,53%. Según los datos del escrutinio, el distrito se ubicó entre los cinco con mayor aporte porcentual al resultado provincial.

El jefe comunal agradeció el respaldo y destacó el enfoque territorial de la campaña oficialista. “Kicillof decidió discutir en esta elección las cuestiones de cada municipio, para consolidar el triunfo en toda la Provincia”, expresó desde el balcón de la sede del PJ local; fue uno de los primeros, además, en pedir una proyección nacional del gobernador: “Este es el camino, con más políticas inclusivas y mejores oportunidades, para ponerle un freno a Milei y que Axel Kicillof sea el próximo presidente en 2027.”

En la categoría de diputados provinciales, la lista encabezada por Verónica Magario también logró un amplio respaldo en Avellaneda, con el 62,03% de los votos frente al 27,40% de LLA.

En La Matanza, la boleta de Magario y Fernando Espinoza alcanzó el 56%, más que duplicando a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, que sumó el 28% de los sufragios. La participación en el distrito fue del 65%, según los datos oficiales. Las cifras se confirmaron tanto en el escrutinio definitivo como en las bocas de urna y mesas testigo relevadas durante la jornada electoral.

Embed

En el norte del conurbano, LLA ganó en tres distritos y se impuso con amplitud en Vicente López

Vicente López fue el distrito con mayor diferencia a favor de La Libertad Avanza, que ganó con el 55,25% de los votos. La lista local impulsada por Soledad Martínez y encabezada por Natalia Villa superó por 26 puntos porcentuales a Fuerza Patria, que obtuvo el 28,71%.

Desde su bunker en Olivos, la intendenta Martínez celebró los resultados junto a sus candidatos y la militancia local. “Gracias a los vecinos de Vicente López. No se ganan elecciones por una campaña. Se gana cuando se gobierna con resultados concretos, sin discursos ni zaraza”, afirmó. Y agregó: “Vamos a seguir por el mismo camino, mostrando que hay una alternativa a la gestión kirchnerista.”

En San Isidro, la alianza libertaria también se impuso con el 48,33%, frente al 24,30% de Fuerza Patria. Tres de Febrero fue otro distrito ganado por LLA, aunque con una diferencia más ajustada: 45,83% contra 41,04%; el actual intendente local, Diego Valenzuela, encabezaba la lista de la primera sección electoral.

Los distritos de La Cámpora, en baja

Llamó la atención que en los municipios gobernados por referentes de La Cámpora, el peronismo logró victorias ajustadas o con resultados por debajo del promedio provincial.

En Quilmes, por ejemplo, donde la intendenta es Mayra Mendoza, Fuerza Patria obtuvo el 48,51% de los votos frente al 31,23% de La Libertad Avanza.

En Lanús, distrito conducido por Julián Álvarez, el oficialismo alcanzó el 49,51%, mientras que LLA llegó al 32,07%.

En Hurlingham, administrado por Damián Selci, la boleta oficialista recibió el 45,84% de los votos, apenas 13 puntos por encima de La Libertad Avanza, que obtuvo el 32,62%. En ese caso, Juanchi Zavaleta, exintendente local, compitió por afuera y cosechó un poco más de 10%

En Mercedes, cuyo intendente es Juan Ignacio Ustarroz, la diferencia fue mínima: Fuerza Patria ganó con el 42,58% frente al 41,99% de LLA.

Peronismo Buenos Aires La Libertad Avanza Elecciones 2025
