Conurbano: en qué municipios les fue mejor y peor al peronismo y La Libertad Avanza

El jefe comunal agradeció el respaldo y destacó el enfoque territorial de la campaña oficialista. “Kicillof decidió discutir en esta elección las cuestiones de cada municipio, para consolidar el triunfo en toda la Provincia”, expresó desde el balcón de la sede del PJ local; fue uno de los primeros, además, en pedir una proyección nacional del gobernador: “Este es el camino, con más políticas inclusivas y mejores oportunidades, para ponerle un freno a Milei y que Axel Kicillof sea el próximo presidente en 2027.”

En la categoría de diputados provinciales, la lista encabezada por Verónica Magario también logró un amplio respaldo en Avellaneda, con el 62,03% de los votos frente al 27,40% de LLA.

En La Matanza, la boleta de Magario y Fernando Espinoza alcanzó el 56%, más que duplicando a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, que sumó el 28% de los sufragios. La participación en el distrito fue del 65%, según los datos oficiales. Las cifras se confirmaron tanto en el escrutinio definitivo como en las bocas de urna y mesas testigo relevadas durante la jornada electoral.

En el norte del conurbano, LLA ganó en tres distritos y se impuso con amplitud en Vicente López

Vicente López fue el distrito con mayor diferencia a favor de La Libertad Avanza, que ganó con el 55,25% de los votos. La lista local impulsada por Soledad Martínez y encabezada por Natalia Villa superó por 26 puntos porcentuales a Fuerza Patria, que obtuvo el 28,71%.

Desde su bunker en Olivos, la intendenta Martínez celebró los resultados junto a sus candidatos y la militancia local. “Gracias a los vecinos de Vicente López. No se ganan elecciones por una campaña. Se gana cuando se gobierna con resultados concretos, sin discursos ni zaraza”, afirmó. Y agregó: “Vamos a seguir por el mismo camino, mostrando que hay una alternativa a la gestión kirchnerista.”

En San Isidro, la alianza libertaria también se impuso con el 48,33%, frente al 24,30% de Fuerza Patria. Tres de Febrero fue otro distrito ganado por LLA, aunque con una diferencia más ajustada: 45,83% contra 41,04%; el actual intendente local, Diego Valenzuela, encabezaba la lista de la primera sección electoral.

Los distritos de La Cámpora, en baja

Llamó la atención que en los municipios gobernados por referentes de La Cámpora, el peronismo logró victorias ajustadas o con resultados por debajo del promedio provincial.

En Quilmes, por ejemplo, donde la intendenta es Mayra Mendoza, Fuerza Patria obtuvo el 48,51% de los votos frente al 31,23% de La Libertad Avanza.

En Lanús, distrito conducido por Julián Álvarez, el oficialismo alcanzó el 49,51%, mientras que LLA llegó al 32,07%.

En Hurlingham, administrado por Damián Selci, la boleta oficialista recibió el 45,84% de los votos, apenas 13 puntos por encima de La Libertad Avanza, que obtuvo el 32,62%. En ese caso, Juanchi Zavaleta, exintendente local, compitió por afuera y cosechó un poco más de 10%

En Mercedes, cuyo intendente es Juan Ignacio Ustarroz, la diferencia fue mínima: Fuerza Patria ganó con el 42,58% frente al 41,99% de LLA.