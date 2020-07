Cristina y una definición particular sobre el conflicto con las silobolsas: "Me encanta el humor y cuando es inteligente... más"

Cristina Kirchner recurrió a su Twitter para expresarse

Desde que asumió la vicepresidencia Cristina Kirchner se mantuvo casi en silencio. Sin embargo, usualmente, cuando tiene que decir algo recurre a su cuenta de Twitter personal.

En este caso se expresó en torno al conflicto con la rotura de silobolsas -que tiene al campo preocupado- de una forma particular. "Me encanta el humor y cuando es inteligente... más" tuitéo la ex mandataria. Su comentario está acompañado de un retuit del usuario @Saul4914. Allí, esta persona subió una foto de una mulita con el texto "La primer (sic) mulita arrepentida se confiesa: Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche".