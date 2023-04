Daniel Scioli rechazó una dolarización de la economía: "Yo defiendo la soberanía monetaria"

Por otra parte, Scioli precisó que no estará presente en el próximo encuentro del Partido Justicialista en Capital Federal debido a su agenda como emabajador en Brasil.

"El partido se reúne como una formalidad, yo no voy a estar en Argentina. El viernes estaré buscando el capítulo de integración energética y financiera con Lula (da Silva)", explicó.

Scioli también advirtió que "hay dos caminos de cara al equilibrio fiscal: uno es el ajuste y otro es el crecimiento".

Daniel Scioli anunció un "gran acuerdo bilateral" entre Argentina y Brasil.jpg Daniel Scioli anunció un "gran acuerdo bilateral" entre Argentina y Brasil (Foto: Telam).

Señaló además que es necesario trabajar para la recomposición de la reserva de dólares y afirmó: "De cara al futuro tenemos que hacer un incentivo para la repatriación de capitales, con una simplificación y reducción de impuestos que lleve más competitividad".

El funcionario diplomático ponderó el rol de las empresas públicas y afirmó que "el Estado tiene el desafío de hacerlo más productivo, más eficiente, optimizar lo que son los recursos humanos, los presupuestos de las empresas del Estado, pero algunos están yendo al extremo diciendo que hay que dinamitar todo". Así, se refirió a expresiones como las del libertario Milei o el expresidente Mauricio Macri.

En este sentido, el ex vicepresidente dijo: "De ninguna manera privatizaría ni cerraría Aerolíneas Argentinas, porque no se puede analizar el balance de Aerolíneas Argentinas, porque hay que analizar el impacto que genera. Si no fuera por Aerolíneas no habría miles de brasileños que están volando por el país y generando miles de puestos de trabajo, moviendo divisas, moviendo las economías regionales".

En relación con su eventual candidatura presidencial, indicó: "El Presidente (Alberto Fernández) fue claro y yo también. El Presidente dijo que va a priorizar generar las condiciones para que gane el espacio. En su momento va a tomar una decisión. Yo tomé una decisión, la gente me entendió, está muy claro todo y mientras tanto continúo haciendo mi trabajo, generando dólares y trabajo para el país".